MotoGp – La Honda ha scelto il sostituto di Jorge Lorenzo per il Gp di Germania

MotoGp – Infortunio Lorenzo - Honda da applausi : il bel gesto per Jorge ad Assen [FOTO] : Jorge Lorenzo costretto a guardare la casa la gara di Assen: il bel gesto della Honda per il pilota maiorchino Jorge Lorenzo salterà il Gp di Assen e non solo: il maiorchino è stato vittima ieri di una terribile caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda, a causa del quale si è fratturato due vertebre e non potrà tornare in sella alla sua Honda. Jorge Lorenzo ha promesso a tutti i suoi fan di tornare in pista il prima possibile, probabilmente ...

MotoGp - Marquez avverte Lorenzo : “Honda moto poco stabile? Finché vinciamo - non è un problema” : Il pilota della Honda ha analizzato la caduta del compagno di squadra, per poi soffermarsi sulla proprio giornata di libere Non proprio una giornata da ricordare quella andata in scena oggi ad Assen per la Honda, Lorenzo ha dovuto abbandonare il circuito per infortunio e Marquez non ha centrato la top-five né al mattino e né al pomeriggio. Alessandro La Rocca /LaPresse Il campione del mondo ha commentato con un po’ di delusione ...

MotoGp – Lorenzo ad Assen per confermare i progressi sulla Honda : “possiamo avere la stessa velocità di Barcellona” : Jorge Lorenzo ci crede: il maiorchino ad Assen per far bene e confermare le buone sensazioni del Montmelò I piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare un nuovo weekend di gara: domenica si correrà il Gp d’Olanda e i campioni delle due ruote cercheranno di regalare uno spettacolo unico a tutti gli spettatori. Occhi puntati su Jorge Lorenzo, che ha voglia di dimostrare di poter essere competitivo in sella alla sua Honda dopo ...

MotoGp – La strategia Honda e l’incidente causato da Lorenzo - Puig ammette : “chiedo scusa a tutti i piloti e i loro team” : A tutto Puig: dalla strategia di Marc Marquez all’incidente causato da Jorge Lorenzo al Montmelò, le parole del team manager Honda E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019, vinto da un ottimo Marc Marquez, che ha approfittato della maxi caduta causata da Jorge Lorenzo per trionfare e aumentare il suo vantaggio in classifica piloti. Un ottimo risultato per il campione del mondo che adesso si trova a 37 lunghezze da ...

MotoGp - Marc Marquez non si accontenta mai : “i test? Ecco cosa vorrei migliorare sulla mia Honda” : Il pilota spagnolo ha commentato la giornata di test a Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni riguardo i nuovi componenti provati Buone sensazioni per Marc Marquez al termine della giornata di test svolta sul circuito di Barcellona, all’indomani della gara disputata ieri. Il pilota della Honda ha provato diverse configurazioni, lavorando sia per la seconda parte di stagione che per il 2020. AFP/LaPresse Queste le sue sensazioni ...

MotoGp – Crutchlow e le richieste di Lorenzo alla Honda - Cal senza peli sulla lingua : “chiediamo le stesse cose da anni” : Crutchlow senza peli sulla lingua: le parole del britannico sulle richieste di Jorge Lorenzo per rendere la Honda più facile da guidare Cal Crutchlow è noto per dire senza problemi e senza peli sulla lingua sempre quello che pensa. Il pilota della LCR Honda, a seguito delle richieste di Jorge Lorenzo alla Honda, per rendere la moto più facile da guidare e dunque poter lottare in pista con i rivali, ha voluto dire la sua con estrema ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : gioco di squadra “indiretto” in casa Honda. Jorge Lorenzo ha favorito Marc Marquez stendendo tutti gli avversari : Un vero e proprio disastro. Il secondo giro e la curva-10 del tracciato del Montmeló saranno un ricordo indelebile per Jorge Lorenzo. Troppa foga per il maiorchino ed ecco la frittata: quattro piloti mandanti a gambe all’aria e Marc Marquez, compagno/rivale, che ringrazia, conquista il successo catalano e si invola verso l’iride 2019 della classe regina. I 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, primo degli inseguitori, sono un ...

MotoGp - Lorenzo non si piega : “la Honda mi darà quel che voglio. Marquez? Ecco cosa gli dico” : Lo spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Barcellona, soffermandosi sulle sue sensazioni in vista della gara e sul battibEcco con Marquez Jorge Lorenzo archivia con un sorriso le qualifiche, vista la top ten conquistata a Barcellona. Il maiorchino scatterà dalla decima casella, provando ad ottenere un risultato positivo sul circuito del Montmelò, che in passato gli ha dato tante soddisfazioni. Alessandro La Rocca ...

MotoGp - Analisi Qualifiche GP Catalogna 2019 : Yamaha mai così bene - la Honda è solo Marquez - Ducati imperfetta : Le Qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ci hanno proposto grandissimo equilibrio, come raramente si è visto nel corso di questa stagione. Tutti i top team, infatti, hanno dimostrato di essere competitivi sulla pista del Montmelò e, ognuno, ha le proprie carte da giocarsi. La gara, probabilmente, sarà un’altra storia, ma per il momento si possono trarre diverse Analisi interessanti. In primo luogo non si può che notare ...

MotoGp – La spaccatura in casa Honda è completa! Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo nelle FP3 [FOTO] : Momenti di tensione nel finale delle FP3 del Gp di Catalunya: Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo dopo un soprasso. Continuano le frizioni fra i due spagnoli in casa Honda Le prove libere di Barcellona continuano a risultare complicate per la Honda. Dopo il 17° posto delle FP2 nella giornata di ieri, quest’oggi Marc Marquez è riuscito ad entrare nel Q2 per un soffio, terminando le FP3 al 9° posto davanti al compagno di ...

MotoGp - Lorenzo punge la Honda : “in Yamaha con Valentino Rossi era diverso. Io un campione? Sì - vi dico perchè” : Il pilota della Honda ha parlato della sua difficile situazione, lanciando anche una frecciatina a Marquez e ai suoi rivali L’inizio della sua avventura con la Honda non è certamente come se lo immaginava, Jorge Lorenzo continua ad arrancare e non riesce a stare al passo con il compagno Marquez e con gli altri top riders. Alessandro La Rocca /LaPresse Una situazione incresciosa che il maiorchino ha provato a risolvere volando ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Non sono a mio agio con Honda - la moto è troppo fisica. Faremo dei miglioramenti” : Jorge Lorenzo sta vivendo un inizio di stagione davvero molto problematico con la Honda, lo spagnolo sta faticando notevolmente a trovare il feeling giusto con la moto dopo essersi trasferito dalla Ducati e i suoi risultati sono estremamente deludenti. Il centauro iberico è volato in Giappone per parlare direttamente con gli uomini della sua scuderia e spera di avere risolto alcuni dei suoi problemi alla vigilia del GP di Catalogna 2019, tappa ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ed il lungo processo di adattamento alla Honda : “ecco cosa abbiamo capito! E a Marquez dico che…” : Jorge Lorenzo ed il viaggio in Giappone: le parole del pilota Honda alla vigilia del Gp di Catalunya 2019 Domenica si correrà il Gp di Catalunya 2019, nuovo appuntamento della stagione di MotoGp: occhi puntatissimi dunque sui piloti di casa, che vorranno far bene davanti al loro pubblico. In particolar modo sarà interessante capire se Jorge Lorenzo, dopo il viaggio in Giappone, avrà già dei miglioramenti in sella alla sua Honda: ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo e Honda sempre più ai ferri corti. E’ ansia da prestazione per il maiorchino : Sono state disputate sei tappe del Mondiale MotoGP 2019 e ci accingiamo alla tappa spagnola del Gran Premio di Catalogna. In casa Honda, tuttavia, la situazione è quanto mai definita. Il tanto atteso “Dream Team” che doveva cannibalizzare il campionato non esiste più, anzi, forse non è mai esistito. Da un lato, infatti, Marc Marquez veleggia a tutta velocità verso il suo sesto titolo nella classe regina (in appena sette anni) ...