Morto il Mago Gabriel | reso famoso da Mai dire tv

(Di martedì 2 luglio 2019) Addio al, icona delle tv locali pdi mira più volte dalla Gialappa’s band durante “Maitv” all’inizio degli anni ’90.Il suo vero nome era Salvatore Gulisano ed era nato a Palermo 79 anni fa, per poi trasferirsi a Torino negli anni ’70. Ildiceva di sé di essere un operatore esoterico e la sua trasmissione su Rete 3 Manila, dallo stravagante titolo “e le mira-bolanti meraviglie” era stato uni dei bersagli preferiti della Gialappa’s.Il marchio di fabbrica delconsisteva soprattutto nelle sue storpiature grammaticali (famose quelle come “le palpedre delle dita” o “stupentemente”), per gli improbabili poteri esoterici e l’espressività facciale.

