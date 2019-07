Morto il Mago Gabriel | la Gialappa' s Band negli Anni ' 90 lo rese famoso

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Lunedì 1° luglio ilè scomparso all'età di 79. Nato a Palermo con il nome anagrafico di Salvatore Gulisano, il fantasioso operatore esoterico era arrivato a Torino nel corso degliSessanta e in Piemonte aveva stabilito la sua residenza definitiva. Dapprima conosciuto soltanto a livello regionale, per una trasmissione condotta sull'emittente piemontese Rete 3 Manila, ilraggiunse una notevole popolarità nazionale quando la'sne fece un personaggio di spicco del programma "Mai dire Tv" e in qualità di figurante a numerose produzioni targate Mediaset. La carriera televisiva delPrima della viralità e del buzz social permessi dai social network quali Facebook e Twitter, molti personaggi televisivi venivano portati alla ribalta dalla trasmissione "Mai dire Tv" della's. Tra questi, un personaggio singolare e alquanto ...

