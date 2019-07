Morto il Mago Gabriel | addio al personaggio lanciato dalla Gialappa' s in Mai dire tv

È Morto il Mago Gabriel. personaggio reso famoso dalla Gialappa's Band : È morto Salvatore Gulisano, meglio noto come Mago Gabriel. Aveva 79 anni. Era diventato famoso grazie alla Gialappa's Band, trio comico famoso per i programmi "Mai dire..", che trasmetteva nei suoi programmi alcuni spezzoni dei suoi programmi trasmessi all'interno di un emittente locale torinese. Un personaggio vero, naturale, al limite tra il cabarettista inconsapevole e il prestigiatore, diventato icona per il grande ...