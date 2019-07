Morte Imane Fadil | slitta ancora la perizia decisiva | che cosa c' è dietro?

Foca rimane impigliata in una rete da pesca - orribili ferite : “Torturata a Morte - uno dei peggiori casi nel mondo” [FOTO SHOCK] : orribili immagini rivelano la sofferenza di una Foca grigia rimasta aggrovigliata in una pesantissima massa di rifiuti marini. lo scorso 11 maggio, il British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) era stato avvisato di una Foca grigia incastrata in un mucchio di rifiuti al largo della costa della Cornovaglia, in Inghilterra. Purtroppo però l’animale non era raggiungibile a causa della marea e dell’ora quel giorno, ma la mattina seguente un team di ...

Imane Fadil - Polanco a Non è l’Arena : “Una Morte strana. L’ho vista troppo bene per essere una Morte naturale” : A Non è l’Arena (La7) Marysthell Polanco intervistata da Massimo Giletti sulla morte di Imane Fadil: “Una morte strana, l’ho vista troppo bene per essere una morte naturale” L'articolo Imane Fadil, Polanco a Non è l’Arena: “Una morte strana. L’ho vista troppo bene per essere una morte naturale” proviene da Il Fatto Quotidiano.