Monterotondo | aggrediscono il titolare di un minimarket in stato di ebbrezza | arrestate

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Eretina hanno arreieri due donne, rispettivamente di 37 e 40 anni, originarie entrambe di Mentana, in provincia di Roma, già note alle forze dell'ordine per altri illeciti, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le due sospettate sono state accusate di avere picchiato ildi unoriginario del Bangladesh che non aveva, secondo loro, riconsegnato il giusto resto delle bibite che avevano acqui. Le due donne avrebbero anche messo a soqquadro molti scaffali del locale e avrebbero aggredito il figlio 19enne del commerciante. I militari dell'Arma le hanno bloccate e colte quasi in flagranza di reato....

allnews24eu : Mancano pochi centesimi di resto, aggrediscono il titolare e mettono a soqquadro il negozio: arrestate - AllNews24… -