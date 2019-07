Monica Bellucci torna single | «Il nostro volo insieme prosegue d' ora in poi su un' altra

Monica Bellucci ha lasciato Nicolas Lefebvre : “Ci siamo fatti del bene - ma ora siamo solo amici” : È già finito l'amore con lo scultore parigino Nicolas Lefebvre. Appena un anno è durata la prima storia seria dell'attrice dopo il divorzio da Vincent Cassel. Al settimanale "F", l'attrice confessa: "Con Nicolas ci siamo fatti del bene, quell'uomo mi ha insegnato davvero tante cose". La storia però finisce qui.Continua a leggere

Monica Bellucci di nuovo single - : Novella Toloni A rivelare la fine del loro amore, nato poco meno di un anno fa, è stata l’attrice attraverso le pagine della rivista "F". I diciotto anni di differenza tra loro potrebbero aver condotto la coppia alla rottura definitiva Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre si sono lasciati. L'amore è giunto al capolinea a pochi mesi dall’ufficializzazione del loro rapporto davanti a pubblico e fotografi. A dare la notizia è stata ...

Monica Bellucci torna single : è finita con Nicolas Lefebvre : Monica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e ...

Monica Bellucci - dolore privato. Addio al fidanzato più giovane di 18 anni : "Da oggi - su un'altra pista" : Monica Bellucci è la protagonista della cover di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani. Nell'intervista l'attrice dà la notizia, in esclusiva mondiale, della fine dell'amore con Nicolas Lefebvre, lo scultore parigino con il quale è stata legata

Monica Bellucci torna single : A pochi mesi dalla prima uscita ufficiale assieme, Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre, che insieme formavano una coppia davvero bellissima, sembrano già pronti a percorrere due strade diverse. Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre, le fotoNicolas Lefebvre e Monica BellucciMehdi Taamallah / IPANicolas Lefebvre e Monica BellucciJacopo RauleMonica Bellucci e Nicolas LefebvreMarc PiaseckiMonica Bellucci e Nicolas LefebvreBertrand Rindoff PetroffNicolas ...

Monica Bellucci : "Io e Nicolas ci siamo lasciati ma resteremo amici per la vita" : Monica Bellucci è la protagonista della cover di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani. Nell'intervista l'attrice dà la notizia, in esclusiva mondiale, della fine dell'amore con Nicolas Lefebvre, lo scultore parigino con il quale è stata legata all'incirca per un anno.prosegui la letturaMonica Bellucci: "Io e Nicolas ci siamo lasciati ma resteremo amici per la vita" pubblicato su ...

Monica Bellucci torna single - è finita con Nicolas Lefebvre : Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre si sono lasciati. A rivelarlo in esclusiva è il magazine F che ha intervistato l’attrice. L’amore con lo scultore parigino di 18 anni più giovane di lei è arrivato al capolinea dopo poco più di un anno e nessuna effettiva ufficializzazione. Gelosissima della sua vita privata, dopo il divorzio da Vincent Cassel non aveva mai rilasciato dichiarazioni su nuove relazioni fino a quando è stata paparazzata ...

Monica Bellucci è single. È finita la storia con Nicolas Lefebvre : Monica Bellucci è tornata single. È finita dopo circa un anno la sua storia con Nicolas Lefebvre, lo scenografo, proprietario di una galleria d’arte a Parigi, di 18 anni più giovane. La relazione era stata ufficializzata di recente, quando le riviste di gossip hanno iniziato a diffondere scatti che li ritraevano insieme. “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e ...

Monica Bellucci è la super villain nell'assurdo «Nekrotronic» : Monica Bellucci come non l'abbiamo mai vista, nei panni di una super villain dai poteri demoniaci in una horror comedy sci-fi dal titolo programmatico Nekrotronic. È vero che l'attrice non è certo nuova nelle pellicole action - basti pensare al recente Spectre - né a quelle di impronta gotica - dal lontano Dracula di Bram Stoker (1992) di Coppola a I fratelli Grimm e l'incantevole strega (2005) e L'apprendista ...

Tale madre - tale figlia! La giovane figlia di Monica Bellucci Deva Cassel : La ragazza di 14 anni ha fatto la sua prima uscita pubblica da sola. Per l'occasione ha scelto un bustier di pizzo rosso, un blazer nero e un pantalone attillato: un look decisamente troppo serioso per la sua età. Poche ma buone apparizioni pubbliche sono la chiave del successo di Deva Cassel, la bellissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Ieri è stata avvistata in prima fila alla sfilata uomo di Dolce e Gabbana e ...

Deva Cassel - la figlia di Monica Bellucci - è riapparsa in pubblico : FOTO : Appena 14 anni ma è già una star molto ricercata: Deva Cassel, che festeggerà quindici anni il prossimo settembre, si è rifatta viva durante la sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce & Gabbana al Milano Moda Uomo. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel (che è in procinto di diventare papà ancora una volta con Tina Kunakey) ha deciso infatti di presenziare all’evento, finendo per attirare su di sé molte attenzioni mediatiche, ...

Deva Cassel è tutta sua mamma! la bellissima figlia di Monica Bellucci : Nell’aprile del 2019, quando era stata paparazzata a Ravello, aveva lasciato tutti senza fiato. bellissima e affascinante si diceva che stesse girando uno spot per Dolce & Gabbana. Con lei, da quello che raccontavano i passanti, c’era anche mamma Monica Bellucci. Le foto di Deva Cassel in un meraviglioso abito bianco e con i suoi capelli neri al vento hanno fatto immediatamente il giro dei social smuovendo molti curiosi.-- Poi è sparita ...

Deva Cassel - la figlia di Monica Bellucci è identica a lei : Dev’essersi aperto un tunnel temporale durante una delle sfilate della settimana della Milano Moda Uomo, poiché nel front row di quella di Dolce & Gabbana è apparsa una giovanissima Monica Bellucci. Il tempo di stropicciarsi gli occhi serve per capire che no, non si tratta dell’attrice ma di sua figlia. Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha appena quattordici anni ed è davvero identica ...

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre - Parigi mon amour : Monica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e Nicolas LefevreMonica Bellucci e ...