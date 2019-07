Mondiali Beach Volley – Definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale femminili

Campionati Mondiali di beach volley - tre coppie azzurre già ai sedicesimi : Ranghieri-Caminati sperano : Conclusa la fase a gironi, sono tre le coppie azzurre già ai sedicesimi mentre Ranghieri e Caminati sperano nel ripescaggio Conclusa la fase a gironi per tre coppie azzurre sulle quattro partecipanti alla rassegna iridata in corso di svolgimento ad Amburgo. Il bilancio è da considerarsi positivo: dopo i risultati di ieri, infatti, Rossi-Carambula hanno raggiunto i sedicesimi di finale, aggiungendosi ai già qualificati Lupo-Nicolai e ...

Mondiali di Beach Volley – Lupo-Nicolai volano ai sedicesimi : Campionati Mondiali Beach Volley: Lupo-Nicolai staccano il pass per i sedicesimi Nella terza giornata di gare dei Campionati Mondiali di Amburgo, è arrivata la seconda qualificazione azzurra alla fase ad eliminazione diretta. Dopo il pass conquistato ieri da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, infatti, anche i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono assicurati un posto ai sedicesimi di finale, grazie a due prestazioni ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019 (30 giugno) : Lupo/Nicolai a caccia del pass per i sedicesimi : Dopo la scorpacciata di ieri con tre vittorie e una sconfitta per le coppie azzurre ai Mondiali di Amburgo, oggi per i tifosi azzurri ci si può concentrare sul binomio più atteso, composto da Paolo Nicolai e Daniele Lupo che, dopo il facile debutto di ieri contro i rappresentanti del Mozambico Soares/Nguvo, oggi sono attesi da un impegno più duro e decisivo per il superamento del primo turno. Di fronte gli azzurri si troveranno alle 15 la coppia ...

Mondiali Beach Volley – Menegatti e Orsi Toth ai sedicesimi : ok Rossi-Carambula e Lupo-Nicolai : Menegatti-Orsi Toth ai sedicesimi, ok Rossi-Carambula e Lupo-Nicolai, sconfitta per Ranghieri-Carminati: il resoconto della seconda giornata dei Campionati Mondiali di Beach Volley E’ in corso ad Amburgo la seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali di Beach Volley. Nel torneo femminile, è già arrivato un primo importante verdetto, con la coppia azzurra composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che si è assicurata un pass per ...

Mondiali di Beach Volley – Bene Menegatti-Orsi Toth all’esordio - due sconfitte per gli azzurri : Campionati del Mondo Beach Volley: il resoconto della prima giornata Conclusa la prima giornata di gare ad Amburgo dove è in corso la 15esima edizione dei Campionati del Mondo. Il bilancio per le coppie italiane è di una vittoria, conquistata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth e due sconfitte, rimediate da Rossi-Carambula e Ranghieri Caminati. I vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo, invece, esordiranno domanialle 19 ...

Mondiali di Beach Volley – Al via domani la rassegna iridata : le sensazioni degli azzurri : Campionati Mondiali di Beach Volley 2019: le dichiarazioni azzurre Scatterà domani allo stadio Am Rothenbaum di Amburgo, la quindicesima edizione dei Campionati Mondiali maschili e femminili di Beach Volley. L’appuntamento clou della stagione pre-olimpica riserverà anche la possibilità, per le squadre vincitrici, di staccare il pass per i Giochi di Tokyo 2020. Un’ulteriore motivazione per le tre coppie azzurre che a partire ...

Beach volley - Mondiali Under 21 - Udon Thani. ARGENTO AZZURRO! Windisch/Di Silvestre battuti in finale dai brasiliani Renato/Rafael : E’ un ARGENTO che vale tantissimo e che riporta l’Italia giovanile sul podio mondiale nove anni dopo l’ultimo ARGENTO firmato da Menegatti/Orsi Toth, quello conquistato da Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre nell’appuntamento iridato Under 21 che si chiude oggi a Udon Thain in Thailandia. Troppo forti i brasiliani Renato/Rafael che in finale hanno fatto un sol boccone degli azzurri, scesi in campo forse un po’ ...

Beach Volley - Mondiali 2019 : sorteggiati i gironi delle coppie azzurre al femminile e al maschile : A meno di un mese dall’inizio dei Campionati del Mondo 2019 di Beach Volley, si è svolto questa mattina ad Amburgo (Germania) il sorteggio della fase a gironi della rassegna iridata. La manifestazione, in programma dal 28 giugno al 7 luglio allo stadio “Am Rothenbaum” di Amburgo, vedrà 48 coppie in gara sia nel torneo femminile che in quello maschile suddivise in 12 pool da quattro squadre ciascuna. Per quanto riguarda l’Italia, ...

