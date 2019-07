Mondiale femminile | Inghilterra-USA | la stella Rapinoe in panchina

Sky Sport Mondiale femminile (diretta) Semifinali | Palinsesto e Telecronisti : Martedì 2 luglio, il via alle Semifinali della FIFA Women’s World CupTM. Quattro nazionali in campo per due match che determineranno le due finaliste di questo Mondiale. Si inizia martedì 2 luglio, con Inghilterra-Usa, telecronaca di Andrea Marinozzi e commento tecnico di Carolina Morace, e si prosegue mercoledì 3 con Olanda-Svezia, telecronaca affidata a di Gaia...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Spunta lo spygate fra Usa e Inghilterra : Campionato mondiale di calcio femminile 2019, spystory fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra dopo "l'incursione" nell'hotel britannico

Calcio femminile - l’Italia verrà ricevuta da Sergio Mattarella! Azzurre al Quirinale dopo il Mondiale : L’Italia ha regalato grandissime emozioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile, la nostra Nazionale si è spinta fino ai quarti di finale dove è stata eliminata dall’Olanda. Le Azzurre hanno incantato in Francia sconfiggendo l’Australia all’esordio in pieno recupero, travolgendo la Giamaica, lottando con il Brasile e sconfiggendo poi la Cina nel primo turno a eliminazione diretta prima di inchinarsi contro le Campionesse ...

CAMPIONATO Mondiale DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Neville : "Gli Usa sono spietati" : CAMPIONATO MONDIALE di CALCIO FEMMINILE 2019, il commento del ct della nazionale inglese, Phil Neville, in vista della gara con gli Usa

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ C'è la semifinale Inghilterra-Usa : Campionato mondiale di calcio femminile 2019, la dedica alla semifinale Inghilterra-Usa, oggi di decide la prima finalista del mondiale in Francia

Mondiale femminile - le quote di William Hill per le semifinali : I Mondiali di calcio femminili stanno per giungere al termine e le ultime quattro squadre rimaste in corsa per il titolo sono pronte a darsi battaglia per guadagnarsi un posto in finale. William Hill, in gioco dal 1934, schiererà per l’occasione quote da campioni e darà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback. La coppa del mondo femminile si appresta a salutare i tifosi e, in ...

Mondiale femminile - Malagò : “giovedì Mattarella riceverà l’Italia” : “Sono anche io molto orgoglioso di quanto hanno fatto le ragazze. Ieri ho ricevuto una telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che mi ha chiesto di poterle incontrare: le ricevera’ giovedi’ al Quirinale perche’ il Paese e’ orgoglioso di quello che hanno fatto”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su ...

Mondiale femminile - l’Italia rientra a casa. Bertolini : “Il momento più bello?” il Ct risponde così : L’Italia rientra a casa. Dopo un Mondiale Femminile giocato alla grande, e da cui escono a testa altissima, le ragazze azzurre sono sbarcate all’aeroporto di Fiumicino, accolte con grande affetto. “Siamo molto sorprese, sapevamo che in Italia c’era affetto nei nostri confronti – spiega a Sky Sport Milena Bertolini – ma non ci aspettavamo assolutamente una accoglienza del genere. Ci auguriamo che tutto ...

Mondiale femminile - Serturini : “L’esordio di ieri è un sogno che si avvera” : Tra il dispiacere di ieri per l’eliminazione ad un Mondiale da cui tuttavia l’Italia è uscita a testa altissima, c’è la gioia dell’attaccante della Roma Annamaria Serturini, che ieri ha fatto il suo esordio con la maglia azzurra. Ecco le sue parole. “Sapevamo di avere davanti una grandissima squadra, ci abbiamo provato ma hanno vinto loro. Questo però non toglie nulla al lavoro che abbiamo fatto. Questa data ...

Mondiale femminile - le azzurre tornano in Italia : è boom di ascolti : Grande successo per il Mondiale femminile, nella giornata di ieri eliminazione per l’Italia nella gara contro l’Olanda. Le azzurre sono tornate a casa a testa altissima e con importanti ambizioni per il futuro, potrà contare su un gruppo compatto e con ancora margini di miglioramento. Altro boom di ascolti per le azzurre, il match trasmesso nel primo pomeriggio di ieri su Rai 1 e Sky Sport Mondiali, ha fatto registrare ottimi ...

Le notizie del giorno – Incidente hot al Mondiale femminile - Sneijder ubriaco : Le notizie del giorno – Molta incertezza, in questo momento, intorno al futuro del Palermo. Confusione, dubbi, versioni contrastanti. Nel frattempo si pensa già alla possibilità di ripartire dalla Serie D. Ferrero si è proposto come neo presidente, ma a confermare il proprio interesse è anche stato Dario Mirri, imprenditore palermitano che ha già fatto tanto per la società acquistando quattro anni di concessione pubblicitaria per un ...

Mondiale femminile - il messaggio di Buffon : “ci avete emozionato” : “avete giocato con entusiasmo e determinazione portando l’azzurro con grande onore. Ci avete emozionato e fatto divertire. Semplicemente GRAZIE Azzurre”. E’ il messaggio di Gigi Buffon che commenta su Twitter l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Calcio femminile. Sconfitta ai quarti di finale contro l’Olanda, 0-2 il risultato finale. Nonostante il ko il percorso delle azzurre è stato ...

Mondiale femminile - Svezia da impazzire : 1-2 e Germania eliminata [FOTO] : Dopo la vittoria dell’Olanda contro l’Italia si è concluso l’ultimo quarto di finale valido per il Mondiale femminile. Grande sorpresa nell’ultimo accoppiamento, la Svezia supera la più quotata Germania e adesso vola in semifinale, adesso affronterà proprio l’Olanda mentre nell’altro match di fronte Inghilterra e Usa. La partita si è conclusa sul risultato di 1-2, la Germania passa in vantaggio con ...

Mondiale femminile - il commento di Chiellini dopo l’eliminazione dell’Italia : “Orgoglioso di tutte voi: non e’ la fine di un sogno ma l’inizio di un lungo cammino! Complimenti ragazze mondiali”. E’ il messaggio su Twitter, del capitano della Juve e della Nazionale maschile, Giorgio Chiellini che ha commentato così la sconfitta e l’eliminazione dell’Italia al Mondiale femminile contro l’Olanda, 0-2 il risultato finale. Niente da fare dunque per le azzurre che comunque ...