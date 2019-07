Milano | la protesta dei pendolari davanti al Pirellone

Rider - protesta a Milano : in piazza solo una ventina : “Nostri colleghi hanno paura di possibili ritorsioni. Anche io ne ho” : “Mentre il governo ci fa le promesse, noi fattorini continuiamo a morire per strada”. Nella giornata dello sciopero dei Rider, a Milano sono scesi in piazza una ventina di lavoratori del settore food delivery, le consegne di cibo a domicilio: “Tanti nostri colleghi hanno paura a metterci la faccia per le possibili ritorsioni dell’azienda, Anche io ho paura”, denunciano gli attivisti che si sono ritrovati in piazza XXV aprile. “Siamo i ...

Taxi a Milano - troppe chiamate senza risposta : il Comune propone 500 nuove licenze - protestano i tassisti : Doppie guide, Taxi sharing: pacchetto di misure per rispondere alla domanda di Taxi, visto che di sera e nei weekend molte chiamate restano inevase. I tassisti: "Prima risolvere i problemi del traffico". Sala: "I turisti sono aumentati, le licenze no"

Salvini a Milano - via al corteo sovranista : «Saremo 100mila». Striscioni di protesta e cpntro-corteo : Matteo Salvini oggi in piazza Duomo a Milano chiuderà la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, ma tra sondaggi in calo, scandali giudiziari e contestazioni sempre più...

"Laureata a Milano - medico a Berlino. Offre l'Italia" : la protesta dei camici in fuga : Dopo essersi laureati in Italia, migliaia di medici italiani emigrano all'estero per specializzarsi. E non tornano più. Ecco...

Salvini a Milano : sovranisti in piazza (e protesta degli striscioni) : Oggi il comizio di Salvini in piazza Duomo a Milano, con undici capi-partito dell'ultradestra europea. Centinaia di lenzuoli...

La doppia piazza di Milano : i sovranisti di Salvini e la protesta degli striscioni - 600 agenti schierati per la sicurezza : Oggi comizio in piazza Duomo del leader leghista con 11 capi-partito dell'ultradestra europea. In piazza del Cannone il Gran Galà del futuro delle associazioni antirazziste e antifasciste