Milan | sogno Modric mentre Lovren si avvicina | Cutrone potrebbe lasciare

I Giochi sono fatti. A Milano e Cortina la sfida del 2026 : "Sogno di un Paese" : Chiara Campo nostro inviato a Losanna The winner is Milano-Cortina. Alle 18.04 il presidente del Cio Thomas Bach apre la busta, annuncia la sede delle Olimpiadi invernali 2026 ed esplode la festa allo Swiss Tech Convention Center di Losanna. Con 47 voti a favore contro i 34 di Stoccolma-Are (solo un membro Cio si è astenuto) è vittoria schiacciante. Il sindaco Beppe Sala alza le braccia in segno di vittoria e intona il coro «Italia, ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Michela Moioli : “I Giochi in casa sono un sogno - non vedo l’ora. Venuta fuori la vera Italia” : Michela Moioli ha esultato insieme a tutta la delegazione italiana che oggi era presente a Losanna, le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina e la Campionessa Olimpica di snowboard ha potuto festeggiare in maniera sfrenata con tutti i suoi compagni di avventura. L’azzurra ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Abbiamo portato un po’ di divertimento rispetto alla solita routine ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Sofia Goggia : “E’ un sogno - farò di tutto per esserci” : Non sta nella pelle Sofia Goggia dopo l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina. L’olimpionica di PyeongChang 2018 ha fatto parte della delegazione che ha raccolto un successo straordinario per il nostro Paese. “Sono veramente contenta, ci tenevamo tanto come Italia, abbiamo presentato un progetto solido e bello. Ho dato il mio piccolo contributo in questo rush finale“, ha raccontato la bergamasca ...

Milano-Cortina - il sogno si avvera! Le Olimpiadi 2026 saranno in Italia : Verdetto arrivato: le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia! La felicità della delegazione della Milano-Cortina a Losanna Segui su affarItaliani.it

Olimpiadi 2026 - per Milano-Cortina oggi il sogno può diventare realtà : LOSANNA Giancarlo Giorgetti racconta di aver fatto le prove. In tenuta olimpica griffata Armani, il sottosegretario con delega allo Sport spiega ai cronisti che si è preparato a rispondere...

Manolas accordo con Napoli - Milan sogno Torreira : La questione dell'allenatore continua a tenere banco in casa Juventus. Il club bianconero aspetta SARRI, ma il Chelsea potrebbe non riuscire a prendere LAMPARD come successore dell'italiano: secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Derby County avrebbe iniziato le trattative per il rinnovo del contratto del tecnico e vuole 'blindarlo'. Cosi' la dirigenza juventina continua a lavorare anche sul fronte dei giocatori, in particolare per ...

Calciomercato Milan - chiesto Manolas alla Roma : il sogno di Giampaolo però è un centrocampista… dell’Arsenal : Il club rossonero ha chiesto alla Roma Manolas, difensore greco che piace alla dirigenza della società di Via Aldo Rossi Il Milan si muove sul mercato e, dopo aver chiuso con l’Empoli per Krunic, ha chiesto alla Roma informazioni su Kostas Manolas. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV Primi contatti tra le parti già avviati, con il club giallorosso però che ha sottolineato come il difensore greco possa partire solo a fronte del pagamento ...

Atalanta - il sogno Champions è realtà! Inter pessima - ma l’Empoli ‘la salva’ : Milan e Roma costrette all’Europa League : Atalanta e Inter vincono all’ultima giornata e si qualificano per la prossima Champions, Milan e Roma costrette ad accontentarsi dell’Europa League Un finale trhilling, emozioni su emozioni che premiano Atalanta e Inter che staccano il pass per la Champions obbligando Milan e Roma all’Europa League. Piero Cruciatti/LaPresse Se i nerazzurri di Gasperini mettono la ciliegina sulla torta ad un campionato pazzesco, la squadra ...

Milano-Cortina - il sogno olimpico della sciatrice azzurra Brignone : "Possiamo farcela" : "Milano-Cortina? Molto lontane, prima ci saranno quelle di Pechino che sto preparando. Abbiamo la Coppa del mondo, ma le prossime le abbiamo in Cina (purtroppo) perché mi piacerebbe già averle in Italia, a Milano-Cortina. La vedo una candidatura molto buona e molto seria, perché le montagne e le str

Milan - Piatek e quel sogno Champions : “spero di giocarci - sarebbe perfetto. I gol? Non pensavo di farne così tanti” : L’attaccante del Milan ha parlato in occasione del Premio Gentleman, sottolineando la sua voglia di staccare il pass per la prossima Champions League Digiuno finito, Krzysztof Piatek ha ritrovato finalmente la via della rete, punendo il Frosinone a San Siro e permettendo al Milan di sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. Spada/LaPresse Intervenuto al Premio Gentleman, l’attaccante polacco ha parlato ...

Highlights Fiorentina-Milan 0-1 : VIDEO - gol e sintesi. Calhanoglu tiene vivo il sogno Champions dei rossoneri : Il Milan, con un gol di Calhanoglu, passa in casa della Fiorentina nella sfida valida per la 36ma giornata della Serie A di calcio e tiene vive le speranza di riagganciare il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Dall’altra parte ancora una sconfitta per la Fiorentina di Vincenzo Montella, che non può ancora festeggiare l’aritmetica salvezza. Highlights Fiorentina-Milan ...