Migranti | Sea Watch | “Andremo avanti coi salvataggi” Media tedeschi | “Germania

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) “Proseguiremo le operazioni di salvataggio in mare”. I responsabili di Seahanno assicurato che la ong non interromperà la sua azione nel Mediterraneo centrale, auspicando una “soluzione politica” in modo che “situazioni del genere non tornino a ripetersi”. Le parole del portavoce Ruben Neugebauren sono arrivate nella giornata in cui, stando a quanto riferito dallo Spiegel online, la Germania si farà carico dell’accoglienza di una dozzina disalvati dall’imbarcazione battente bandiera olandese. Una decisione trapelata proprio mentre l’organizzazione non governativa esprimeva delusione per l’atteggiamento del governo tedesco e dell’Europa, ricordando che già dalla vicenda della nave Aquarius un anno fa la situazione si sarebbe dovuta risolvere ma “si sono accampate scuse, si è dato la responsabilità ...

espressonline : Da più di un anno il capo della Lega usa la questione migranti per nascondere le politiche antisociali di questo go… - sole24ore : Un'analisi dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) ha rilevato l'inesistenza di una correlazi… - Agenzia_Ansa : Barcone con 55 #migranti soccorso al largo di Lampedusa. L'allarme di #Open Arms, in mare da 3 giorni, anche donne… -