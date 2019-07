Migranti | Patronaggio | Ong irrilevanti | da sbarchi fantasma il vero pericolo

Migranti : Patronaggio - 'Mai provate collusioni tra ong e trafficanti'/Adnkronos : Palermo, 2 lug. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Fino ad oggi non sono mai emerse collusioni tra le ong e i trafficanti di esseri umani". A mettere un punto fermo su uno degli interrogativi che serpeggiano da tempo sui presunti accordi tra le organizzazioni non governative e le bande criminali

Migranti : Patronaggio - 'Mai provate collusioni tra ong e trafficanti'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - "Anche perché- spiega Luigi Patronaggio - il principio di respingimento di gruppi di immigrati in Libia è vietato dal diritto internazionale". Tiene poi a precisare che il "pericolo maggiore" per la sicurezza dell'Italia non sono "i gommoni che arrivano dalla Libia" ma "gli sbarchi fan

Migranti - Patronaggio (pm Agrigento) : “Sbarchi fantasma sono vero pericolo. Alcuni terroristi entrati dalla Sicilia” : “Il pericolo maggiore alla sicurezza pubblica più che dai barconi che partono dalla Libia proviene dagli sbarchi fantasmi che arrivano dalla Tunisia“. Così il procurate di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali su decreto sicurezza. “Gli sbarchi fantasmi sono un vero pericolo perchè chi arriva così vuole sottrarsi all’identificazione” che invece nei casi dei ...

Migranti - il procuratore Patronaggio : “Il pericolo maggiore sono sbarchi fantasma. Con le ong arrivano poche persone” : Il pericolo maggiore sono gli sbarchi fantasma, perché la mancata identificazione rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo. I numero di Migranti arrivati sulle coste siciliane è drasticamente calato e dei circa mille arrivati nei primi sei mesi in provincia di Agrigento “quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante”, quindi per il decreto Sicurezza bis non vi erano “le condizioni di ...

Sea Watch - Patronaggio svela la bomba Migranti : "In quegli stessi giorni...". Ong e scafisti - la verità : Il vero problema non è la Sea Watch, ma gli sbarchi dei "barchini fantasma". "Negli stessi giorni - spiega il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che guida le indagini su Carola Rackete per il suo sbarco forzato a Lampedusa - in silenzio oltre 200 migranti sono sbarcati con vari mezzi, salva

Migranti : Patronaggio - 'Porti libici non sono da considerare sicuri' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "I porti libici non sono da considerare porti sicuri". Così, il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio in audizione alla Camera. "Il nostro ufficio sta raccogliendo rapporti di Unhcr. Quando si parla di porti sicuri non si intende solo un porto dove un naufrago

Migranti : Patronaggio - 'volontario impatto Sea watch con nave Gdf' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "E' stato volontario l'impatto della nave Sea watch con la vedetta della Gdf". Ne è convinta la Procura di Agrigento che ha chiesto la convalida dell'arresto di Carola Rackete, la giovane comandante della nave arrestata due giorni fa dopo avere disatteso i comandi della

Migranti : Patronaggio - 'vedetta Gdf è nave da guerra' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Per la Procura di Agrigento la motovedetta della Guardia di Finanza che ha provato a bloccare l'ingresso al porto della nave Sea watch è considerata una "nave da guerra". Come spiegato dal Procuratore Luigi Patronaggio incontrando i giornalisti. La Procura ha chiesto la

Migranti : Patronaggio - 'verificheremo se i porti libici sono sicuri' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - La Procura verificherà se "i porti della Libia possono ritenersi sicuri o meno" e se "la zona Sar libica è efficacemente presidiata dalle autorità della guardia costiera libica". Lo ha annunciato il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio incontrando la stampa.