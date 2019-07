Migranti | onlus sotto accusa a Milano Undici arresti 

Migranti - inchiesta sulle onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

