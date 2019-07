Migranti | mentre Carola attende il giudizio si accende lo scontro Italia - Francia

Mentre si tengono in ostaggio 42 persone sono arrivati altri 46 Migranti : Ieri notte sono arrivati a Lampedusa dieci tunisini in un barchino, approdato direttamente al porto dell'isola. E a Porto Empedocle (Agrigento) questa mattina è sbarcato un gruppo di 36 migranti. Gli sbarchi 'fantasma' non si sono mai fermati, ma i riflettori continuano a essere puntati solo sulla nave dell'ong Sea Watch.Continua a leggere