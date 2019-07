Migranti e onlus | Ilda Boccassini scoperchia il business dell' accoglienza | 11 arresti e

Indagini su 4 onlus che accolgono i Migranti in Lombardia : 11 arresti per truffa : Un traffico illecito da 7 milioni, incassati - è questa la tesi degli inquirenti - da alcune onlus che si occupano di accoglienza ai migranti in Lombardia. Il particolare emerge dall’inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, che ha portato ad 11 arresti per associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio.Quattro le onlus coinvolte che avrebbero utilizzato ...