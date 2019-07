Migranti | Carola Rackete | ' commossa da solidarietà nei miei confronti'

Migranti : Carola Rackete - 'decisione gip grande vittoria della solidarietà' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Sono sollevata dalla decisione del giudice, che considero una grande vittoria della solidarietà con tutte le persone, dai rifugiati ai Migranti, ai richiedenti asilo, e contro la criminalizzazione degli aiutanti in molti paesi in Europa". Con queste parole Carola Racke

Migranti : Agrigento - Gdf lascia appartamento Carola Rackete : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza ha appena lasciato l'appartamento in cui abita da ieri Carola Rackete. Le Fiame gialle hanno consegnato alla donna la notifica del provvedimento del gip Alessandra Vella che ha liberato la comandante della Sea watch. Sotto l'appartamento c'è una re

Migranti : Prefetto Agrigento - 'Ho firmato decreto espulsione Carola Rackete' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Ho firmato pochi istanti fa il provvedimento di espulsione per Carola Rackete". Lo ha detto all'Adnkronos il Prefetto di Agrigento Dario Caputo. La decisione era stata annunciata dopo il provvedimento del gip che ha liberato la comandante Sea watch dal ministro Salvini

Migranti : Gdf a casa di Carola per notifica provvedimento gip : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza è arrivata nell'appartamento che da ieri ospita Carola Rackete per notificare il provvedimento del gip che ha deciso la liberazione della comandante della Sea watch. Non si sa ancora se la donna resterà ad Agrigento o lascerà la città, per tornare

**Migranti : 'pasionaria' leghista di Lampedusa - 'Carola libera? Vergogna - sono delusa'** : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Io non ho parole, sono delusa. Non mi aspettavo che l'arresto di Carola Rackete non venisse convalidato. Penso che gli italiani da domani possano fare quello che vogliono. Io confidavo molto nella magistratura. Abbiamo sfiorato la tragedia dei nostri militari della Gdf

Migranti : Sea watch - 'La nostra Carola è libera!' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La nostra Carola e' libera!". Così su Twitter la ong tedesca Sea watch.

Migranti : Orlando - 'ho sempre avuto fiducia nella giustizia - invito Carola a Palermo' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia italiana perché ho fiducia nella costituzione che recepisce le convenzioni internazionali. Inviterò Carola a Palermo per darle la cittadinanza onoraria". Così all'Adnkronos il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando dopo la mancata c

Migranti : Gip non convalida arresto - Carola torna libera (2) : (AdnKronos) - Secondo il gip di Agrigento la decisione di attraccare a Lampedusa non sarebbe stata "strumentale, ma obbligatoria" perché i porti della Libia e della Tunisia non sono stati ritenuti porti sicuri. Di altro avviso la Procura secondo cui non cera "lo stato di necessità". Inoltre, per la

Migranti : Agrigento - folla di cronisti sotto l'appartamento in cui si trova Carola : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - folla di cronisti sotto l'abitazione, nel centro di Agrigento, in cui è ospitata da ieri Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch. I giornalisti sono in attesa della decisione del gip che dovrebbe arrivare a minuti. Ma come si apprende, la comandante, anche se

Migranti : arresto Carola - attesa dopo le 18 decisione Gip Agrigento : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - E' attesa dopo le 18 la decisione della gip di Agrigento Alessandra Vella che dovrà decidere se accogliere la richiesta della Procura di convalida dell'arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea watch arrestata sabato mattina dopo lo sbarco al porto di Lampedusa

Migranti : Faraone - 'Anche il Pd a Palermo a presidio solidarietà per Carola' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Anche il Partito Democratico sarà presente oggi a Palermo alla manifestazione di solidarietà nei confronti del capitano della SeaWatch 3 Carola Rakete". Lo afferma il senatore Davide Faraone, segretario siciliano del Pd che sottolinea: "Parteciperemo insieme a oltre 60

Migranti : Salvini - 'sono per il carcere ma pronti a espulsione Carola' : Limbadi (Vv) , 2 lug. (AdnKronos) - "Mi pare che le parole del procuratore di Agrigento di ieri siano state chiarissime: non c'era stato di necessità e c'è stato deliberatamente un attacco ad una nave militare italiana. Se non basta questo per stare in carcere non so cosa bisogna fare. Siccome non f

Migranti : Faraone - 'anche Pd a Palermo per solidarietà a Carola' : Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "Anche il Partito democratico sarà presente oggi a Palermo alla manifestazione di solidarietà nei confronti del capitano della Sea Wacht 3 Carola Rakete". Lo afferma il senatore Davide Faraone, segretario siciliano del Pd. "Parteciperemo insieme a oltre 60 associazioni, tr

Migranti - mentre Carola attende il giudizio si accende lo scontro Italia - Francia : "Il comportamento del signor Matteo Salvini non è accettabile". Queste le parole della portavoce del governo francese che ha...