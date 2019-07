Meteo | nel weekend ancora caldo torrido | temporali dalla prossima settimana

Allerta Meteo Veneto : nel pomeriggio possibili fenomeni intensi - temperature massime in rialzo : Si profilano rovesci e temporali oggi pomeriggio sulle Dolomiti e da domani, in particolare nella seconda parte della giornata, nelle aree prealpine e pedemontane del Veneto. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento, già da oggi sulle Dolomiti, da martedì sulle zone montane e pedemontane. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, in considerazione delle ...

Meteo - caldo infinito. Colonnello Guidi : “Da domani più fresco - ma durerà poco” : Quando finirà l'ondata di caldo che sta soffocando l'Italia? Guido Guidi, tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare, ha spiegato a Fanpage.it che "già domani su buona parte del Paese la temperatura scenderà di qualche grado, ma ciò non sarà seguito da una tendenza molto rapida della normalizzazione. Impredicibile dire come sarà il resto dell'estate".Continua a leggere

Previsioni Meteo - caldo africano da record/ Tregua nel weekend - poi altra ondata... : Previsioni meteo, caldo africano da record: Tregua nel weekend, poi altra ondata di afa. Bollino rosso in 16 città fra cui Milano, Roma e Napoli,

Meteo - nel pomeriggio il picco massimo dell’ondata di caldo africano : oltre +40°C al Centro/Nord [DATI LIVE] : L’ondata di caldo africano raggiungerà oggi pomeriggio il picco massimo al Nord Italia: tra le 17:00 e le 20:00 arriveranno le masse d’aria più calde, al punto che le temperature massime giornaliere si potranno raggiungere nel tardo pomeriggio. Intanto fa già caldissimo in tutto il Nord e nelle Regioni Centrali Tirreniche. Alle 12:30 del mattino abbiamo già +37°C a Firenze e Grosseto, +36°C a Roma, Milano, Latina e Ferrara. Molte ...

Meteo - nel pomeriggio il picco massimo dell’ondata di caldo africano : oltre +40°C al Centro/NOrd [DATI LIVE] : L’ondata di caldo africano raggiungerà oggi pomeriggio il picco massimo al NOrd Italia: tra le 17:00 e le 20:00 arriveranno le masse d’aria più calde, al punto che le temperature massime giornaliere si potranno raggiungere nel tardo pomeriggio. Intanto fa già caldissimo in tutto il NOrd e nelle Regioni Centrali Tirreniche. Alle 12:30 del mattino abbiamo già +37°C a Firenze e Grosseto, +36°C a Roma, Milano, Latina e Ferrara. Molte ...

Meteo - caldo africano : primi danni nelle campagne - “bruciano frutta e verdura” : “Si contano i primi danni provocati dall’ondata di caldo africano nelle campagne dove bruciano frutta e verdura pronte per la raccolta“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che sottolinea come le alte temperature abbiano provocato perdite dal 10% al 30% del raccolto in alcune aziende della pianura padana dove si registrano i picchi di calore più elevati. “Dalle angurie che – sottolinea la Coldiretti – ...

Asteroide esplode nel cielo a Sud di Porto Rico : “lampo” fra le nubi catturato da un satellite Meteorologico : Un piccolo Asteroide esplode nel cielo a Sud di Porto Rico e il suo ‘lampo’ tra le nuvole viene immortalata dal satellite meteorologico Goes-16 dell’agenzia americana per l’atmosfera e gli oceani (NOAA). La potenza dell’esplosione è stata calcolata fra 3 e 5 chilotoni (ossia l’equivalente di 3.000 e 5.000 tonnellate di tritolo) presso le Bermuda da una delle stazioni di sorveglianza istituite con il Trattato ...

Meteo - arriva il caldo record : 40 gradi nelle città. «Ondata tra le più intense in 10 anni» : Meteo, le previsioni. Una poderosa ondata di caldo è in arrivo sull'Italia e dovrebbe raggiungere l'apice tra il 27 e il 29 giugno. Sono attesi picchi di 37-40 gradi in città...

Meteo Italia - nella prima Domenica d’estate torna a splendere il sole al Nord : In netto miglioramento le condizioni Meteo al Nord dopo l’ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l’Aeronautica Militare, la pressione e’ nuovamente in aumento su tutta l’Italia ma oggi permarranno condizioni di ...

Allerta Meteo Toscana - forti temporali nel pomeriggio/sera : Allerta Meteo per temporali e rischio idrogeologico nelle zone interne della Toscana a partire dalle ore 13 di oggi, sabato 22 giugno, fino a fine giornata. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale avverte che un’area depressionaria in quota determinerà nelle prossime ore un aumento dell’instabilità Meteorologica anche sulla Toscana. Possibili rovesci e forti temporali sparsi, con colpi di vento e grandinate. ...

Maltempo al Nord - nubifragio a Milano Allarme frane nel Torinese Video|Meteo : Rovesci sparsi e temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. A Baranzate auto intrappolata in un sottopasso: salva una donna

Previsioni Meteo - la tendenza per Luglio 2019 : importanti novità nel cuore dell’estate [MAPPE] : Previsioni Meteo – Vogliamo volgere uno sguardo, in questo editoriale, al possibile andamento di massima della stagione estiva che prenderà astronomicamente il via nel pomeriggio di domani, 21 giugno, quando alle 17:54 ore italiane il sole si troverà allo zenit, ossia al punto più verticale possibile rispetto al tropico del Cancro, sancendo il giorno più lungo dell’anno. Sarà il Solstizio d’Estate. Per quanto il mese di giugno abbia ...

Meteo - ondata di caldo si abbatte sull’Italia ma nel weekend tornano i temporali al nord : Con l'avvio del solstizio d’estate, un nova ondata di caldo attraverserà l'Italia facendo nuovamente salire le temperature. Nonostante questo quadro Meteorologico, la Penisola non sarà risparmiata da improvvisi annuvolamenti a nord, in particolare sull'arco alpino, che nelle prossime ore daranno vita a una fase temporalesca che interesserà molte zone soprattutto tra Piemonte e Veneto.

Meteo - caldo : “disagio intenso” a causa della scarsa qualità dell’aria nel veneziano : L’estate si avvicina e, con lei, arrivano anche i primi problemi legati al caldo. La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro Meteorologico di Teolo dell’Arpav, informa infatti che domani, 20 giugno, il disagio sarà ovunque in lieve peggioramento. In prevalenza debole-moderato a tratti intenso sulla pianura, assente o temporaneamente debole-moderato in Valbelluna, e intenso sul litorale a causa ...