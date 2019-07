Meteo | luglio cambia registro | in arrivo anche la pioggia

Allerta Meteo della Protezione Civile per forti temporali al Nord domani 3 Luglio : Il transito di aria più fresca in quota sul Nord Italia determinerà nella giornata di domani una marcata instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità sulle regioni...

Meteo - le previsioni di mercoledì 3 luglio : Meteo, le previsioni di mercoledì 3 luglio Al Nord la canicola insopportabile di questi giorni ha le ore contate. Sono in arrivo forti temporali, prima sulle Alpi e poi anche in pianura, accompagnati da un temporaneo calo delle temperature. Il caldo africano resisterà al Centro Sud LE previsioni Parole chiave: ...

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Meteo luglio - le Previsioni : nuova ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 2 luglio : Meteo Roma: previsioni per martedì 2 luglio Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; sereno in serata. Temperature comprese tra comprese tra +20°C e +34°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 2 luglio Tempo generalmente stabile con ampie schiarite al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, possibili isolati ...

Meteo - le previsioni di lunedì 1 luglio : Meteo, le previsioni di lunedì 1 luglio Ancora bel tempo sull'Italia, eccetto qualche temporale al Nord. La settimana inizia con un aumento delle temperature in molte regioni e massime tra i 33°C e i 37°C. LE previsioni Parole chiave: Meteo ...

Meteo luglio - temporali da lunedì : possibili nubifragi e grandine al Nord : L'Anticiclone africano sta iniziando a mostrare deboli segnali di cedimento e con la nuova settimana arriveranno i primi temporali. Il caldo di questi giorni ha caricato l'atmosfera di tanta energia e i temporali che si potranno sviluppare potranno risultare molto intensi con pericolo di nubifragi e grandine.

Meteo luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : ancora caldo - dalla seconda settimana torna la pioggia : L’estrema ondata di caldo che ha colpito l’Europa, portando temperature di +46°C in Francia, ben oltre i +40°C nel Nord Italia, vittime, incendi e tanti disagi nel continente, ha spinto l’ONU ad intervenire, lanciando un nuovo appello in cui lamenta la lentezza dei progressi in atto contro i cambiamenti climatici e affermando la necessità di una svolta che “il mondo non può più aspettare“. Dopo questo mese di giugno bollente sul Paese, in tanti ...

Astronomia - Luglio sarà un mese pieno di eventi imperdibili : 2 eclissi - 2 sciami Meteorici in coppia e Saturno protagonista [INFO] : Con l’inizio del nuovo mese, gli appassionati di osservazioni celesti si stanno preparando per 31 giorni pieni di eventi astronomici importantissimi, da un’eclissi solare totale a due sciami meteorici in coppia. Ecco allora i 5 eventi astronomici top da segnare sul calendario nel mese di Luglio. 2 Luglio: eclissi solare totale Il giorno diventerà notte su buona parte dell’emisfero meridionale il 2 Luglio quando il sole, la luna e la Terra si ...

Il cielo del mese di luglio - tra una nuova eclissi di Luna e le prime Meteore d’estate : cielo limpido e temperature piacevoli anche a notte fonda: è tutto quel che serve per cogliere il massimo del cielo estivo. E allora raggiungete l’osservatorio più vicino, imbracciate il telescopio o, se non ne possedete uno, rispolverate il vostro vecchio binocolo e seguite i nostri consigli per non perdervi le migliori vedute di questo mese. Luna protagonista Il calendario di luglio offre ben due momenti dedicati interamente al nostro ...

Il cielo di luglio è una meraviglia : eclissi lunare - super Saturno e pioggia di Meteore : Il mese di luglio 2019, nel quale ricade il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, sarà ricchissimo di straordinari spettacoli astronomici. Si inizia come a giugno, ovvero con una congiunzione astrale all'alba tra Venere e Luna prevista per lunedì 1; sarà il primo di tanti “valzer” tra il nostro satellite e i pianeti del Sistema solare. Il più spettacolare si verificherà giovedì 4, quando Luna, Marte e Mercurio danzeranno nella ...

SALDI ESTIVI 2019 : CALENDARIO DATE/ Via il 1° luglio in alcune regioni : effetto Meteo : SALDI ESTIVI 2019, iniziano in alcune regioni già il 1° luglio, mentre altrove bisognerà aspettare fino al 6 luglio. L'effetto meteo aiuta le vendite

Le Previsioni Meteo dell’esperta CNR per l’Estate : “Anche a luglio farà caldo - ma con temporali frequenti” : Il mese di luglio sarà, con molta probabilità, caldo, con temperature al di sopra dei +30°C, con frequenti temporali pomeridiani, causati dall’aria calda che tende a condensare lungo i rilievi per poi precipitare. Immancabili le ondate di calore, tra cui una che inizia domani. “Il caldo che è scoppiato nelle prime due settimane di giugno è la conseguenza dell’ingresso in tutta l’area del Mediterraneo ...

Meteo luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : tendenza al bel tempo : Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud sta esplodendo una forte ondata di caldo che a metà della prossima settimana si estenderà anche alle regioni settentrionali, dove potrà stabilire nuovi record di temperatura e portare valori di +35-36°C su tutto il Nord. Nel frattempo, però, le regioni settentrionali faranno ancora i conti con fenomeni di maltempo per tutto il weekend. Le prossime settimane saranno caratterizzate prevalentemente ...