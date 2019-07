Meteo | ci siamo | cambia tutto In arrivo grandine | trombe d’aria e neve

caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) Ciclone pronto all’impatto. Intorno alle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 luglio, il contestorologico potrebbe subire una vera e propria metamorfosi su alcune zone del nostro Paese per l’avvicinamento di un Ciclone Nord Atlantico capace di provocare un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche accompagnato dad’aria, dal ritorno dellasui monti e da un inevitabile crollo termico. Stando agli esperti di ‘il.it’ partire dall’inizio della prossima settimana, un flusso instabile legato a un vortice ciclonico posizionato sul Nord Atlantico si abbasserà di latitudine provocando un peggioramento delle condizioniin particolare sulle regioni del Centro Nord.In particolare, martedì 9 e mercoledì 10 luglio, a causa della tantissima energia potenziale in gioco presente nei ...

