Meteo | caldo fino a 38°C al centro-sud | serata temporalesca al nord

Meteo : domani gran caldo al sud - occhio ai temporali al nord! : L'anticiclone sub-tropicale inizia a vacillare dopo tanti giorni di persistenza a tratti opprimente specie per il nord Italia. Già oggi, nonostante il gran caldo e la tanta afa, abbiamo assistito ai...

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

Meteo Alto Adige : Giugno torrido - mai così caldo dal 2003 : Con un valore di +39,9°C alla stazione di San Martino in Passiria quest’anno si è registrato il secondo giorno più caldo mai registrato nel mese di Giugno dall’inizio delle misurazioni Meteo in Alto Adige. La minima del mese è stata registrata il 1° Giugno alla stazione di Monguelfo con un valore di +3,3°C. Il mese appena concluso è stato il secondo più caldo mai registrato dall’inizio delle misurazioni nel 1850. Solo nel 2003 ...

Meteo - ancora allerta caldo : oggi “bollino rosso” in 3 città [ELENCO] : L’ondata di calore continua a stringere nella sua morsa alcune città italiane: oggi caldo da “bollino rosso“, livello di allerta 3 (il più alto), a Bolzano, Brescia e Firenze. oggi bollino arancione, livello di allerta 2, a: Perugia, Rieti, Torino. Bollino giallo ad Ancona, Bologna, Campobasso, Genova, Milano, Roma e Verona. Il ministero della Salute ha attivato nei giorni scorsi il numero di pubblica utilità 1500 per ...

Meteo - cambiamento in atto : aumenta il caldo al sud - tornano i temporali al nord! : La prima settimana di Luglio proseguirà ancora sulla scia del rovente mese appena conclusosi ma riserverà anche qualche piccolo cambiamento quantomeno nella disposizione delle figure bariche...

PREVISIONI Meteo - ANCORA CALDO/ Punte di 36/38° - domani sera temporali al nord? : PREVISIONI METEO, ANCORA CALDO da record in tutta Italia con Punte che toccheranno i 36/38 gradi. Probabili temporali per domani sera

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : ancora caldo - dalla seconda settimana torna la pioggia : L’estrema ondata di caldo che ha colpito l’Europa, portando temperature di +46°C in Francia, ben oltre i +40°C nel Nord Italia, vittime, incendi e tanti disagi nel continente, ha spinto l’ONU ad intervenire, lanciando un nuovo appello in cui lamenta la lentezza dei progressi in atto contro i cambiamenti climatici e affermando la necessità di una svolta che “il mondo non può più aspettare“. Dopo questo mese di giugno bollente sul Paese, in tanti ...

Meteo - troppo caldo in Liguria : avviso per disagio fisiologico : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso Meteo per disagio fisiologico da caldo, il livello massimo per questo fenomeno, lungo le localita’ costiere, determinato dalle condizioni di umidita’ e temperatura che continuano a interessare il lato marittimo della regione. Fino al pomeriggio una residua instabilita’ puo’ favorire lo sviluppo di isolati rovesci o temporali d’intensita’ anche moderata ...

Meteo - ancora caldo e afa : raffica di malori e blackout. Ma attenzione ai temporali in arrivo : L'ondata di caldo africano che sta investendo l'Italia lascerà lo spazio a temporali e grandine nel corso della prossima settimana in alcune regioni settentrionali. Ma nel weekend continuano ovunque afa e calore, con temperature che, seppur più basse dei giorni scorsi quando ci sono stati boom di malori e blackout, sfioreranno i 35 gradi.Continua a leggere

Meteo : si attenua in parte il gran caldo. Soffia il grecale al centro-sud : L'anticiclone sub-tropicale inizia gradualmente la sua regressione verso il continente africano dopo aver portato caldo davvero estremo su molti Paesi d'Europa, in primis Francia e nord Italia....

Previsioni Meteo Sardegna - continua l’ondata di caldo africano : oggi massime di +41°C : La Sardegna continua a fare conti con il caldo, l’afa e il pericolo incendi. La bolla di caldo africano, come preannunciato dalla Protezione civile regionale che ha esteso l’allerta per le alte temperature fino a sabato, ha fatto sentire pesantemente la sua influenza. Lo confermano le temperature registrate dalle stazione Meteo dell’Arpas: il termometro si e’ fermato a ben 41 gradi a Monti, nel Sassarese. Non e’ ...

Ondata di caldo in Europa : perché aumentano le temperature? Tutto quello che c’è da sapere dal Meteo al clima - alla salute : L’Europa è alle prese con una storica Ondata di caldo che ha costretto i governi degli stati centro-occidentali a diramare allerte per la salute, esortando le persone a rinfrescarsi il più possibile per evitare gli effetti peggiori di un caldo considerato estremo. L’Ondata di caldo africano ha già provocato incendi, lasciato a terra gli aerei, piegato i binari ferroviari e portato alla chiusura delle scuole e ad allerte sulla qualità dell’aria ...

Meteo Protezione Civile domani : caldo in lieve attenuazione : Nella giornata di domani avremo tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Il caldo sarà in attenuazione ma continueremo ad avere temperature elevate soprattutto in Pianura Padana...

Meteo - la terribile ondata di caldo del 1911 in Francia : una “fornace” durata 2 mesi che provocò 40.000 morti : L’Europa sta facendo i conti con un’ondata di caldo africano che sta infrangendo record su record in Francia, Italia, Germania, Svizzera e Polonia, creando grandi disagi alla popolazione di gran parte dei settori centro-occidentali del continente. La Francia, insieme alla Spagna, è il Paese che sta registrando le temperature più alte, ben oltre i +40°C, con le previsioni di oggi che indicano +45°C nelle parti meridionali del Paese, mettendo a ...