Mercato Milan | è fatta per Theo Hernandez | potrebbe cedere Biglia e Cutrone per Veretout

CalcioMercato Milan news/ Ceballos ha scelto i rossoneri! - Ultime notizie - : Calciomercato Milan news, Ultime notizie martedì 2 luglio: la società rossonera lavora in entrata e in uscita all'inizio di questa sessione estiva.

Lazio - Tare ‘si confessa’ : calcioMercato - obiettivi e quei contatti con il Milan… : Parla della ‘sua’ Lazio, del Milan, per cui è stato vicino a firmare, e di tanti altri argomenti. Non è solito esporsi pubblicamente Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ma è intervenuto telefonicamente in occasione del premio Colantuoni-De Rosa a Camaiore (Lucca). IL CAMPIONATO – “Non trascurerei il Milan di Maldini e Bonan, la Roma ha scelto di punTare su un allenatore interessante. L’Inter sta ...

CalcioMercato Milan - visite mediche a sorpresa per Theo Hernandez : domani attesa l’ufficialità : Il giocatore francese è atterrato nel pomeriggio a Linate e si è trasferito alla Clinica La Madonnina, dove ha cominciato le visite mediche Il Milan accoglie Theo Hernandez, il terzino francese infatti è arrivato questo pomeriggio in Italia, atterrando all’aeroporto di Linate. Da lì subito il trasferimento alla Clinica La Madonnina, dove ha iniziato le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. Il francese arriva dal Real ...

CalcioMercato Milan - arriva Theo Hernandez : previste per domani le visite mediche : Calciomercato Milan – Si muove anche il Milan con l’obiettivo di rinforzare la squadra per la prossima stagione, il gap con le big del campionato è ancora molto ampio ma le prime mosse dei rossoneri possono considerarsi incoraggianti. E’ ad un passo infatti l’arrivo di Theo Hernandez, sono state infatti fissate per la giornata di domani alla clinica La Madonnina di Milano le visite mediche per il terzino francese ...

CalcioMercato Milan News/ Nel mirino Khedira e Matuidi della Juve - ultime notizie - : Calciomercato Milan, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: asse di mercato con la Juventus. In mezzo al campo ecco l'arrivo di Sami Khedira e Blaise Matuidi.

CalcioMercato Milan - ai dettagli per Theo Hernández : la strategia per Dani Ceballos [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Giorni decisivi per il Milan sul mercato. Ai dettagli l’arrivo di Theo Hernández, che dovrebbe essere definito domani. L’intesa è stata trovata sulla base di 20 milioni. Il terzino francese può definirsi un affare praticamente chiuso. Diverso il discorso per quanto riguarda Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo ha vinto ieri gli Europei Under 21 con la sua nazionale, confermandosi ancora una ...

CalcioMercato Milan - sfuma il colpo Kabak : il difensore turco firma con lo Schalke : Ozan Kabak sceglie lo Schalke 04: il difensore turco, finito nel mirino del Milan, accetta l’offerta del club tedesco e firma fino al 2024 sfuma un obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri sono costretti a salutare Ozan Kabak, difensore turco finito allo Schalke 04. Il giovane centrale 19enne ha preferito restare in Germania, rifiutando diverse offerte dall’estero, compresa quella del Milan pronto a pagare i 15 milioni di ...

Mercato Juventus - Bonucci nel mirino del PSG : Sarri parla con l’ex Milan : Mercato Juventus – Tante sono le voci di Mercato che riguardano la Juventus ma una delle pi\ clamorose è certamente quella del forte interesse del PSG per Leonardo Bonucci. Il sempre più probabile trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus potrebbe creare degli scossoni in uscita nel reparto difensivo bianconero. Tutti gli indizi portano a Leonardo Bonucci, nuovamente al centro […] More

CALCIOMercato Milan NEWS/ Chiesti 50 milioni al Psg per Donnarumma - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, il Gruppo Elliott avrebbe chiesto 50 milioni di euro al Paris Saint German per Gigio Donnarumma., ultime notizie,

CalcioMercato Milan – Ricardo Rodriguez nel mirino del Barcellona : i rossoneri pensano alla plusvalenza : Ricardo Rodriguez nel mirino del Barcellona: offerta da 15 milioni al Milan che pensa al sacrificio del laterale mancino per mettere una plusvalenza a bilancio Rodriguez, Laxalt, Strinic e ora anche Theo Hernandez: la fascia sinistra del Milan ha qualche esubero di troppo. Con l’arrivo del laterale mancino del Real Madrid, i rossoneri devono fare spazio sull’out mancino, magari guadagnandoci anche qualcosa. Ricardo Rodriguez ...

Rassegna stampa di sabato 29 giugno - le prime pagine di calcio : Mercato - sentenza Milan e Italia [FOTO] : Rassegna stampa di sabato 29 giugno – In primo piano, come sempre, il mercato. Ma non solo. C’è spazio anche per la sentenza ufficiale del Milan che ha estromesso i rossoneri dalle Coppe e per l’Italia femminile, impegnata questo pomeriggio alle 15 contro l’Olanda per i quarti di finale del Mondiale. “Patto col Diavolo” titola la Gazzetta in merito alla decisione del Tas. Nel riquadro in basso, ...

CalcioMercato Milan - dalla Spagna : è fatta per Theo Hernandez : dalla Spagna sono sicuri: è fatta per Theo Hernandez al Milan. Secondo il quotidiano ‘Marca’ sarà il difensore reduce dal prestito alla Real Sociedad il prossimo a lasciare il Real Madrid dopo Marcos Llorente, Kovacic e Odegaard. Accordo totale tra le parti: il 21enne giocatore francese di origini spagnole si trasferirà alla squadra rossonera, senza diritto di ‘recompra’ in favore dei blancos e firmerà un contratto ...

CalcioMercato Milan - Boban vorrebbe prendere Kramaric - Moro - Brekalo e Lovren : Zvonimir Boban ha lasciato il suo ruolo alla FIFA per tornare al Milan come Chief Football Officer del club. Ora, in collaborazione con Paolo Maldini, sta preparando una squadra che dovrebbe competere per le prime posizioni sia in Italia che in Europa. L'idea di Boban: 4 croati per rinnovare il Milan Con ogni probabilità, questa squadra dovrebbe avere un forte contingente croato, e se tutto andrà secondo i piani, Boban porterà quattro giocatori ...