Matteo Salvini | retroscena-CdM | Perché Luigi Di Maio ha disertato | un

Sea Watch 3 - agguato a Sergio Mattarella : "Carola Rackete libera" - poi insulti a Matteo Salvini : Una sorta di "agguato" a Sergio Mattarella, il quale si trovava a Salisburgo. Sotto al museo della casa di Mozart, infatti, una quarantina di manifestanti si è radunata per chiedere al presidente della Repubblica la liberazione di Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 attualmente ai domicilia

Sea Watch - Matteo Salvini brutalizzato dai tedeschi per difendere Carola : "Se resta da solo in mezzo al mare" : Se Matteo Salvini si trovasse alla deriva in alto mare, nessuna nave interverrebbe in suo soccorso. Ogni comandante temerebbe, infatti, di venire arrestato in esecuzione del decreto sicurezza bis, come accaduto a Carola Rackete, capitano della Sea Watch 3, attualmente agli arresti domiciliari a Lamp

Sea Watch invitata dal M5s alla Camera - l'ira di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : Il Movimento 5 stelle ha deciso di invitare mercoledì 3 luglio la ong tedesca Sea Watch alla Camera per una audizione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del decreto Sicurezza bis scatenando l'ira della Lega e di Matteo Salvini. Il sottosegretario al min

Sea Watch - la Francia attacca Matteo Salvini : "L'Italia non è indegna - ma lui è inaccettabile" : La Francia attacca ancora Matteo Salvini su Sea Watch. "L'Italia non è un Paese indegno", spiega la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell'Interno italiano sulla questione dei migranti "non è accettabile". Intervistata da BFM-TV sul caso d

Sondaggio Mentana : grillini a picco - Matteo Salvini li triplica : E’ impietoso il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. La Lega di Matteo Salvini continua a crescere ed

Migranti - ora i trafficanti puntano sulla Grecia. Dati Onu : da quando c'è Matteo Salvini cambiate le rotte : Da quando al governo c'è Matteo Salvini l'Italia non è più un porto sicuro per il traffico di Migranti. Secondo i Dati dell'Unhcr, organizzazione dell'Onu, dall'inizio del 2019 alla data del 24 giugno scorso sono arrivati sulle coste del Mediterraneo 34.376 Migranti, meno anche dei 56.585 registrati

Ong - la battaglia di Matteo Salvini continua : nel mirino anche Open Arms : Il ministro degli Interni Matteo Salvini minaccia Open Arms, che ha condannato le leggi varate dal governo italiano in tema di immigrazione, considerandole "razziste e fasciste": "Come si permettono? Che la Spagna se li prenda indietro, altrimenti (ovviamente con le buone maniere) ci penseremo noi!".continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini : "Qualsiasi sia la decisione - espelleremo comunque la fuorilegge Carola Rackete" : Matteo Salvini non ci sta e replica alla decisione del giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella,di notificare la decisione sull'arresto solo domattina: "Da giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le no

Sea Watch - Matteo Salvini : “Espelleremo comunque Carola Rackete - la capitana fuorilegge” : Matteo Salvini ha così commentato la conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto della capitana: "Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri Paesi europei mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca".Continua a leggere

Matteo Salvini lascia il Cdm in anticipo : "Luigi Di Maio mi attacca su Autostrade e poi diserta l'incontro" : Il governo è ancora in crisi. Il vice premier Matteo Salvini ha lasciato in anticipo Palazzo Chigi dove è in corso il Consiglio dei ministri per approvare la legge di assestamento dei conti e scongiurare la procedura europea. "Non ne sapevo nulla, mi attacca su Autostrade e poi diserta il Cdm" avreb

Matteo Salvini abbandona il cdm irritato dall'assenza di Di Maio : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lasciato la riunione del consiglio dei ministri meno di un’ora dopo l’inizio e mentre questo era ancora in corso. Alla riunione dell’esecutivo non partecipa Luigi Di Maio.A quanto si apprende il leader della Lega è andato via irritato per non essere stato informato dell’assenza di Di Maio. “Mi attacca su Autostrade - avrebbe detto Salvini del suo ...

Migranti - Roberto Fico di nuovo contro Matteo Salvini : “Flussi non si gestiscono costruendo muri” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, si schiera ancora una volta contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul tema dei Migranti. Questa volta lo fa criticando l'idea di un muro al confine con la Slovenia: "Non è costruendo muri che si gestisce il fenomeno migratorio. Tutti i muri, infatti, sono destinati a essere superati o abbattuti. Lo dice la nostra storia".Continua a leggere

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Matteo Salvini - Alessandro Di Battista e Romano Prodi : Temi principali della puntata il caso della nave Sea Watch 3, le dichiarazioni esclusive di Alessandro di Battista del Movimento 5 Stelle, intervista esclusiva a Romano Prodi.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la voce prima del Cdm : il "tesoretto" da 7 miliardi per evitare l'infrazione : Con un giorno di ritardo rispetto alla normativa, il consiglio dei ministri varerà oggi, lunedì primo luglio, l'assestamento di Bilancio. Il primo trimestre - riferisce da settimane Giovanni Tria, ministro dell'Economia, sembra essere andato meglio del previsto. Previsioni che fanno pensare alla pos