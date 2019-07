Martina Colombari su Instagram in bikini a 43 anni | lascia senza fiato

dilei

(Di martedì 2 luglio 2019) 43e non sentirli:si spoglia su, sfoggiando unperfetto. Attrice, showgirl e conduttrice, si è allontanata da tempo dal mondo della tv, ma sui social continua ad avere un grande successo. Dagli esordi nel 1991, quando vinse Miss Italia, ad oggi ne sono trascorsi di, maha conservato tutta la sua bellezza. Susfoggia unrosso che ha scatenato una pioggia di commenti positivi e like. “Non ci pensare” ha scritto l’attrice nella didascalia di una foto in cui è in costume al mare, subito dopo essere uscita dall’acqua. Lanon ha mai nascosto di essere un’appassionata di sport. Adora andare in bicicletta, corre ed è spesso in palestra per allenarsi con il TRX. Per questo non sorprende il fatto che, a 43, sfoggi un fisico scolpito e perfetto. Non ...

skywalker5005 : A #luglio sono nati 1 Pamela Anderson 3 Tom Cruise 7 Vittorio De Sica 9 O J Simpson 10 Martina Colombari 11 Lino… - frasfigalovemik : Quello che le Ragazze non Dicono - Martina Colombari - Film Completo by ... - lore526 : Rock no War Modena, cena solidale all'Accademia militare con Martina Colombari -