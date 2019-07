Marco Minniti | Sulla Sea Watch emergenza creata ad arte | ma la risposta ai

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Il caso Seanon ha dubbi a riguardo: ”È stata un’ad”. L’ex ministro dell’Interno, sentito da La Stampa, parla di immigrazione, uno dei temi principali da lui affrontati nei 18 mesi al Viminale. Il governo attuale, spiega, non governa la questione, ma la cavalca.Per l’esponente del Pd, però, a chi chiede di chiudere porti e frontiere non si può rispondere con un generico “accogliamoli tutti”. Sulle pagine de La Stampa anche una critica all’Unione europea:“L’Europa ha dimostrato di essere una piccola Europa. Nella vicenda Sea, nel momento in cui l’Italia dichiarò la propria indisponibilità ad accoglierla, in quel momento e non 18 giorni più tardi, era necessario che dall’Europa venisse un segnale sfidante, ma in positivo ...

LaStampa : L’ex ministro: «Una nave con appena 42 persone ha messo in crisi un intero Paese, l’emergenza è stata creata ad art… - HuffPostItalia : Marco Minniti: 'Servono nuovi neuroni nel cervello collettivo del Pd' - AntonioBuccieri : Marco Minniti: “La risposta ai populisti non può essere accogliamoli tutti” CHE SI STIANO RAVVEDENDO? ??????… -