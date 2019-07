Marchisio torna alla Juve? Stupore e ironia sui social | “A sto punto riportateci Del

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Ritorno? In questi tempi va di moda. Dopo quello di Bonucci della scorsa estate e quello ormai prossimo di Buffon, secondo TuttoSport anche– che ha rescisso con lo Zenit – potrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera. Pure in questo caso isi dividono, tra chi vorrebbe ancora il ‘principino’ in bianconero e chi pensa non serva piùcausa. “lo riprendo subitissimo, non deve giocare, mi basta vederlo con la divisa ufficiale” scrivono i più sentimentali. “merita di finire la carrieramolto più di Buffon” è la frecciatina di un tifoso diretta al portiere campione del mondo. “Comunque mi stupisco che la gente non capisca i benefici di un eventuale acquisto di, porterebbe leadership, carisma e trasmetterebbe ai nuovi acquisti lo spirito. Chiaro che dal ...

CalcioWeb : #Marchisio torna alla #Juve? Stupore e ironia sui social: 'A sto punto riportateci #DelPiero come vice #Ronaldo'… - Ed_B_one4 : RT @marcoinna8: @DiMarzio Torna alla @juventusfc anche lui? @ClaMarchisio8 #Calciomercato #marchisio #Juventus - missbuonanotte : Torna pure Marchisio. A sto punto potrebbe tornare in vita Gianni Agnelli, giusto? -