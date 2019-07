Marchisio saluta lo Zenit | “Mi avete fatto emozionare e sentire importante | grazie” FOTO

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Rescisso il contratto con loSan Pietroburgo, adesso Claudioè libero e ha la possibilità di firmare con un’altra squadra. L’ex centrocampista bianconero ha volutore la società russa lasciando un pensiero sul profilo ufficiale Instagram. “Miin un periodo non facile della mia vita. Mi, miaccolto, miscaldato il cuore. Grazie! Davaioggi e per sempre“, si legge. Di seguito, il post. Visualizza questo post su Instagram Miin un periodo non facile della mia vita. Mi, miaccolto, miscaldato il cuore. Grazie! Davaioggi e per sempre Claudio . Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать ...

