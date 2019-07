Mangia un geco vivo alla festa con gli amici | muore 10 giorni dopo per salmonellosi

ilfattoquotidiano

Ha avuto il coraggio dire unper vincere una sfida traad unama qualche giornoè morto a causa di un'infezione da salmonella. È successo in Australia, a Brisbane: David Dowell, 34 anni e padre di due figli, è mortoun'agonia lunga 10. La vicenda risale al dicembre scorso, ma è stata resa nota solo ora dai giornali australiani perché la sorella ha deciso di raccontare tutto al Brisbane Times, denunciando come, a suo dire, i medici abbiano sottovalutato la vicenda. A sei mesi dmorte del 34enne infatti,e familiari stanno ancora cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

