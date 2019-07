Maltempo | forte grandinata all' Aquila | temperatura scende di 13 gradi

Maltempo - violento nubifragio a Torino : forte grandinata - chicchi grandi come noci : Dopo il caldo torrido, ieri il brusco calo delle temperature in città. In alcune zone della città la pioggia è stata accompagnata da grandi chicchi di grandine e forti raffiche di vento.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - ancora Maltempo al Nord : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per

Allerta Meteo Estofex - Maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell'Europa centrale. In particolare, esiste un'Allerta Meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all'Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Maltempo a Bologna - il timelapse della tempesta da Porta Lame : grandine - vento forte e feriti in città : Una tempesta di pioggia, vento e grandine ha colpito Bologna e la provincia nel pomeriggio. Centinaia di auto danneggiate, strade allagate, alberi sradicati. I Vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono rimasti impegnati per ore. Circa venti le persone ferite, tra cui alcuni partecipanti del Gay Pride. Modena, la grandinata in autostrada danneggia auto e parabrezza: vento record a 111 km/h.

Violento Maltempo in Piemonte : nubifragio nel cuneese con forte grandinata e disagi : Il Piemonte è ancora flagellato dal maltempo. Dopo il nubifragio di ieri sul Torinese, oggi la zona maggiormente colpita dai temporali è quella tra Mondovì e Garessio, nel cuneese, dove una violenta grandinata si è abbattuta sulla zona, raggiungendo i dieci centimetri di manto bianco a Priola. Allagamenti sono segnalati anche a Mondovì, mentre tra Vicoforte, Ceva e Mondovì numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica.

Maltempo Romania : a Bucarest il forte vento fa crollare l'impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata

Forte Maltempo in Croazia : piogge torrenziali e oltre 16.000 fulmini in 2 ore [FOTO e VIDEO] : Dopo una settimana di gran caldo in tutta la Croazia, nella serata di ieri si è abbattuto un fragoroso temporale a causa dello sviluppo di un sistema convettivo a mesoscala e oggi le temperature sono notevolmente inferiori rispetto al fine settimana. Durante il pomeriggio di ieri c'è stata una notevole destabilizzazione dell'atmosfera, le temperature dell'aria quasi in tutta la Croazia sono aumentate fino a superare i +30°C, il

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di Maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l'Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un

Forte Maltempo in Cina : 13 morti e 2 dispersi : A seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia cinese del Guandong, 13 persone sono morte e 2 sono disperse. La situazione è critica nella città di Heyuan, dove oltre 4000 abitazioni sono state danneggiate e circa 280mila persone sono state colpite dagli effetti delle avverse condizioni meteo.

Forte Maltempo al Nord : spaventosi Mammatus e violente grandinate dalla Lombardia all'Emilia fino in Slovenia [FOTO e VIDEO] : Meteo – Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia, le Alpi e i Paesi circostanti con violenti temporali e grandine. Mentre sulla Lombardia meridionale e sul Nord-Est dell'Italia abbiamo diffusamente temperature intorno a +30°C (+32°C a Levata di Curtatone, +31°C a Brescia, +30°C a Pordenone e Treviso), su Alpi e Prealpi i valori sono molto più bassi, scendendo in alcuni casi fino a +13°C. Sul Lago di Garda e in Trentino si sono formate

Forte Maltempo in Piemonte : primi allagamenti e strade chiuse nel verbano : Come previsto nei giorni scorsi una circoscritta ma intensa ondata di maltempo sta interessando il Piemonte, lambito da correnti più fresche e instabili di origine atlantica che fanno capo a una

Forte Maltempo in Francia : violenti temporali con grandine di 5cm e raffiche a 140km/h. Adolescenti colpiti da fulmine [FOTO e VIDEO] : violenti temporali si sono abbattuti sul nord della Francia nelle scorse ore, in particolare sull'Ile de France e su Hauts-de-France con piogge intense, forti raffiche di vento, chicchi di grandine di grandi dimensioni e un'intensa attività elettrica. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 105km/h in cima alla Torre Eiffel, ma 138km/h a Septsarges (regione Grand Est) e 132km/h a Rocroi (Grand Est).

Maltempo Germania : forte pioggia sull'aeroporto di Francoforte - disagi : Tempo pazzo in Germania: mentre a Berlino la colonnina di mercurio tocca i 35 gradi, a Francoforte è stato l'aeroporto è stato aperto e chiuso ad intermittenza per una vera e propria tempesta di vento, pioggia e grandine che ha divelto alberi e che rende complicati gli atterraggi ed i decolli dallo scalo internazionale tedesco. Anche il traffico ferroviario nella zona di Francoforte registra notevoli ritardi e difficoltà.

Lecce - forte Maltempo su tutto il Salento : pioggia e grandinate - pesanti danni ai raccolti : Il mese di giugno è cominciato davvero in maniera anomala al Sud Italia, specialmente nel Salento, dove ormai da giorni gli abitanti stanno facendo i conti con una forte ondata di maltempo, che purtroppo ha messo a rischio anche i raccolti agricoli. L'ultima follia del tempo si è avuta questo pomeriggio, domenica 2 giugno, quando all'improvviso una violenta grandinata ha colpito i comuni della zona centro - meridionale della provincia di Lecce.