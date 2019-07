Maltempo Emilia Romagna | firmata la richiesta di stato d’emergenza | danni per 27 milioni

Maltempo Emilia-Romagna : in arrivo 31 milioni per opere urgenti e sicurezza del territorio : Arrivano in Emilia–Romagna 31 milioni di euro per far fronte alle criticità aperte dalle ondate eccezionali di Maltempo che a febbraio e a maggio hanno interessato tutta la regione. Il Consiglio dei ministri ha accolto la richiesta di stato di emergenza nazionale, avanzata dal presidente della Regione e Commissario per la gestione dell’emergenza, Stefano Bonaccini, subito dopo l’ultimo episodio di Maltempo di maggio – il quarto in un ...

Maltempo - Emilia Romagna ancora in ginocchio per la grandinata di Sabato. Bologna chiede lo “stato d’emergenza” : A due giorni dalla grandinata che sabato 22 giugno ha colpito la città di Bologna, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione, Paola Gazzolo, per seguire da vicino ...

Maltempo - grandinata eccezionale e danni : l’Emilia-Romagna conta i danni - chiederà lo stato di emergenza : In Emilia–Romagna riparte la conta dei danni. Dopo l’ondata di Maltempo di ieri pomeriggio-sera con la grandinata eccezionale che ha colpito in particolare il modenese e il bolognese, con danni anche nel reggiano, e il forte vento in Romagna, da domani mattina i tecnici dei servizi territoriali della Protezione civile regionale inizieranno la ricognizione dei danni pubblici e privati, in raccordo con i Comuni interessati e i Vigili del ...

Maltempo - scia di distruzione in Emilia Romagna dopo la tempesta : pomeriggio drammatico - decine di feriti. E’ un disastro [FOTO e VIDEO] : L’Emilia Romagna è stata oggi pomeriggio letteralmente flagellata da temporali violentissimi: le temperature sono crollate da +27/+28°C a +16/+17°C in meno di 20 minuti su tutto il territorio Regionale, dapprima a inizio pomeriggio in Emilia, successivamente dopo le 17:00 anche in Romagna. Temporali molto violenti hanno colpito Reggio Emilia, Modena, Bologna e infine Ravenna fin sul litorale. Nelle zone più colpite sono caduti 100mm di ...

Maltempo Reggio Emilia - Scandiano flagellata da un temporale “tropicale” : Ospedale allagato [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna nel primo pomeriggio s’è particolarmente accanito in provincia di Reggio Emilia. Ad Albinea sono caduti 72mm di pioggia, ma l’area con più danni è stata quella di Scandiano dove sono caduti 43mm di pioggia e grandine con forti raffiche di vento. L’Ospedale è allagato, TAC e radiologia fuori uso. Davvero spaventose le immagini della tempesta accompagnata da forti raffiche di ...

Maltempo in Emilia Romagna - arrivano i primi fondi dopo i fenomeni estremi di maggio : Un primo stanziamento di 1 milione e 800mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alle criticita’ piu’ gravi aperte dalle piogge intense che hanno colpito la Regione nel mese di maggio. E’ la risposta della Giunta regionale, che ha deliberato ieri gli stanziamenti, alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali che in piu’ ondate hanno colpito il territorio da Piacenza a Rimini. Quattro ...

Maltempo al Nord : devastante grandinata in Emilia Romagna - danni ingenti : Come previsto si è accesa l'instabilità atmosferica nel corso del pomeriggio sulle regioni del Nord Italia. Un temporale abbastanza isolato ma intenso (probabilmente a carattere di "supercella") ha...

Forte Maltempo al Nord : spaventosi Mammatus e violente grandinate dalla Lombardia all’Emilia fino in Slovenia [FOTO e VIDEO] : Meteo – Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia, le Alpi e i Paesi circostanti con violenti temporali e grandine. Mentre sulla Lombardia meridionale e sul Nord-Est dell’Italia abbiamo diffusamente temperature intorno a +30°C (+32°C a Levata di Curtatone, +31°C a Brescia, +30°C a Pordenone e Treviso), su Alpi e Prealpi i valori sono molto più bassi, scendendo in alcuni casi fino a +13°C. Sul Lago di Garda e in Trentino si sono formate ...

Maltempo Emilia Romagna : “Già chiesto lo stato di calamità” : Alla luce del Maltempo che si e’ abbattuto a maggio sull’Emilia-Romagna, la richiesta dello stato di calamita’ e’ una cosa che la Regione ha “gia’ fatto e pubblicamente comunicato”. Cosi’, in una nota, l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, prende posizione sulla sollecitazione a chiedere lo stato di calamita’ rivolta alla stessa Regione da Simona Vietina, deputata ...

Maltempo Emilia Romagna : “La pioggia ha danneggiato il turismo di Maggio” : Il Maltempo che si e’ abbattuto nelle scorse settimane sull’Emilia-Romagna ha “di fatto annullato l’offerta” al mare, nel “mese di maggio” determinando una ferita “difficile” da rimarginare malgrado il primo weekend di giugno, con il bel tempo, abbia iniziato a invertire la rotta. A leggere cosi’ l’avvio del periodo estivo per il turismo regionale e’ il presidente di ...

Maltempo Emilia-Romagna : prima stima - oltre 111 milioni di danni : L’Emilia-Romagna non perde tempo. Dopo l’ultima ondata di Maltempo appena conclusa che ha creato ingenti danni e disagi a cittadini e imprese e ha messo in ginocchio ancora una volta l’agricoltura, la Regione ha deciso di intervenire subito stanziando 1,5 milioni di euro in attesa del riconoscimento, da parte del Governo, dello stato di emergenza nazionale. Le risorse, con un prelievo eccezionale dal fondo di riserva, serviranno per realizzare i ...

Maltempo : plafond per Veneto - Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni per il Maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli V.G. in questi giorni. Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilita’ di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi. ...

Maltempo - Confagricoltura Emilia-Romagna : timori per le coltivazioni : Con la situazione meteo che sta tornando alla normalità, in Emilia–Romagna inizia la conta dei danni all’agricoltura: Confagricoltura regionale che parla di un'”allerta massima nelle aree dell’Appennino più sensibili al dissesto idrogeologico” in particolare per le attività “legate all’agricoltura di montagna e di alta collina“. “E’ stata colpita la filiera del latte, con la perdita ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione verso la normalità - ingenti danni all’agricoltura : Forti piogge, frane, esondazioni dei fiumi e piene dei corsi d’acqua hanno messo a dura prova il sistema di emergenza dell’Emilia–Romagna. Dopo l’allerta rossa, il livello di guardia è sceso ad arancione per la persistenza di livelli importanti di portata d’acqua in molti torrenti. Il Secchia, nel Modenese, sta lentamente defluendo nel Po. Nonostante la situazione meteo stia tornando lentamente alla normalità, ...