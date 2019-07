ilfattoquotidiano

Èil, nome d'arte di Salvatore Giuliano. Aveva 79 anni ed è scomparso il 1 luglio. Noto comeGialappa'scon il suo intercalare "a sua volta", era diventato famoso negli anni Novanta grazie al programma di Italia 1 "Mai dire tv". Nato a Palermo ma trapiantato a Torino, aveva raggiunto l'apice del successo con le apparizioni in tv sulle reti Fininvest (ora Mediaset), nella gag con il trio che lo prendeva in giro per i suoi programmi sulla tv privata torinese TF9. La sua ultima apparizione in tv risale all'estate scorsa, quando era stato ospitetrasmissione "Dalla vostra parte" su Rete 4.

chedisagio : ?? E' morto il Mago Gabriel. Per chi ha visto anche solo una puntata di 'Mai dire Tv' , questa è proprio una triste… - gegiafrassi : RT @chedisagio: ?? E' morto il Mago Gabriel. Per chi ha visto anche solo una puntata di 'Mai dire Tv' , questa è proprio una triste notizia… - Cascavel47 : Mago Gabriel, è morto il celebre personaggio della Gialappa’s Band -