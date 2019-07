Maggie Civantos lascia Le Ragazze del Centralino per lo spin-off di Vis a Vis e racconta

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) La sua intenzione era già nota, ma ora arriva la conferma da parte della diretta interessata:Ledeldopo quattro stagioni nei panni della sfortunata Angeles, per dedicarsi a nuovi progetti tra cinema e tv. L'attrice spagnola, tra i volti più talentuosi e in ascesa della sua generazione, è pronta arsi alle spalle la serie in costume di Netflix, dopo la quarta stagione che debutterà il 9 agosto e che per lei sarà l'ultima. Lo ha confermato in una recente intervista a Palco VIP, in cui ha anche fatto sapere che il suo addio alla serie e al personaggio di Angeles era previsto già da tempo, poiché era "quello che avevamo concordato all'inizio, quando tutto è iniziato". Ho deciso che quattro stagioni andavano bene per il mio personaggio, si è evoluta molto. Sapevo che avrei continuato a lungo e, soprattutto, dopo aver visto come si è ...

OptiMagazine : #MaggieCivantos lascia #LeRagazzedelCentralino per lo spin-off di #VisaVis e racconta l'addio alla serie #Netflix (… - panicoftheworld : Maggie Civantos #LasChicasDelCable - AllMyKekelios : Equipo Maggie civantos -