Londra | cadavere precipita nel giardino di un uomo | caduto da un aereo

Londra - la morte del 23enne toscano : un italiano accusato di occultamento di cadavere : Proseguono nel massimo riserbo le indagini sulla misteriosa morte di Erik Sanfilippo. Il giovane di 23 anni era partito circa un anno fa da Marti, una frazione di Montopoli Val d'Arno nel pisano, alla volta dell’Inghilterra per cercare fortuna. Come molti altri ragazzi italiani, aveva accettato l’impiego fisso in un ristorante di Londra , dove faceva il cameriere. Nessuno tra parenti ed amici pensava che sarebbe potuto accadergli qualcosa di ...

Londra - rinvenuto in un cassonetto il cadavere di un giovane italiano - Erik Sanfilippo : Erik Sanfilippo era partito per l’Inghilterra, in cerca di fortuna, circa un anno fa. Come molti coetanei aveva cominciato lavorando come cameriere in un ristorante: “Era contento e stava bene” dicono gli amici che lo sentivano spesso. Tutto sembrava procedere per il meglio quando sabato scorso, verso le 16, la polizia di Londra ha ritrovato il corpo del ragazzo ormai privo di vita in strada, lungo Tollington Road, a Islington, un quartiere ...