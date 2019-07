Lombardia | in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale 4

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (5) : (AdnKronos) - Rassicurazioni circa la volontà di trovare misure di mitigazione ambientale e di sicurezza sono state fornite dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi, che ha assicurato che Regione Lombardia si farà promotrice di un Coordinamento anche al fine di veicolare informazi

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (3) : (AdnKronos) - Il cronoprogramma è stato illustrato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi che ha annunciato che proprio “in questi giorni si chiuderà l’aggiudicazione definitiva per lo studio di fattibilità del ponte della Becca, cui seguiranno 35 giorni di silenzio-assenso”. Pe

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (2) : (AdnKronos) - La Lombardia è la prima Regione agricola italiana e nel 2017 il valore della produzione ha superato 7,6 miliardi di euro. Le aziende agricole lombarde producono il 37% del latte nazionale, il 41% del riso, il 40% delle carni suine e il 24% di quelle bovine. Il settore registra, però an

Lombardia : in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - reddito cittadinanza, Ponte della Becca, programma sviluppo rurale ed edilizia scolastica. Sono alcuni dei temi trattai nel corso del question time della seduta di oggi del Consiglio regionale della Lombardia. Dopo il dibattito sull’assegnazione a Milano-Cortina dei Gioc

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a sostegno associazioni d'arma : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Via libera in commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Curzio Trezzani (Lega), al progetto di legge a sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine. Il provvedimento riconosce e promu

Lombardia : da Consiglio regionale via libera a rendiconto annuale (5) : (AdnKronos) - “Riteniamo infatti -ha commentato Brianza- che la televisione sia ancora il mezzo più adeguato per veicolare questo tipo di informazioni specialmente a quegli anziani che hanno difficoltà a partecipare ad incontri ed eventi dedicati alla prevenzione del fenomeno. La doppia valenza di q

Lombardia : da Consiglio regionale via libera a rendiconto annuale (3) : (AdnKronos) - Il ‘modello’ rappresentato dal Consiglio regionale è stato rivendicato anche dal consigliere Marco Alparone (Fi). “Questa comprovata efficienza ed efficacia non deve passare per ‘normale’, ma essere uno stimolo per tutta la politica. Il costo straordinariamente basso del nostro Consigl

Lombardia : da Consiglio regionale via libera a rendiconto annuale (4) : (AdnKronos) - Pollice verso invece da parte del Movimento 5 Stelle. “La nostra posizione -ha dichiarato il consigliere Marco Fumagalli- è negativa. Non tanto da un punto di vista tecnico ma politico. Notiamo ci sia un vero e proprio appiattimento rispetto alle indicazioni della Giunta. Mi auguro che

Lombardia : da Consiglio regionale via libera a rendiconto annuale (2) : (AdnKronos) - Inoltre i 300mila euro destinata ai patrocini (di cui a istituzioni pubbliche il 25,14% e a istituzioni private il 74,86%). Il Consiglio regionale nel 2018 ha effettuato pagamenti entro la scadenza per oltre il 97% delle fatture ricevute, con un tempo medio tra la data di ricevimento d

Lombardia : da Consiglio regionale via libera a rendiconto annuale : Milano, 25 giu. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza al rendiconto annuale del Consiglio regionale della Lombaria. L'approvazione è arrivata nel corso della seduta dell'assemblea di Palazzo Pirelli a Milano, che con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, ha approvato la relazione illustrata dal

Lombardia : Consiglio Regione - domani rendiconto e regime fisco enti benefici : Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Il rendiconto del Consiglio regionale della Lombardia e la risoluzione sul regime fiscale degli enti di beneficenza. Sono alcuni dei temi che saranno trattati domani nella riunione del Consiglio regionale lombardo, convocato domani mattina alle 10 dal presidente Alessan

Lombardia : spesa procapite per Consiglio regionale scende a 2 - 38 euro (2) : (AdnKronos) - Oltre 300mila euro sono destinati ai patrocini, di cui a istituzioni pubbliche il 25% e a istituzioni private il 75%. E il Consiglio regionale si conferma essere un ottimo ‘cliente’: nel 2018 ha effettuato pagamenti entro la scadenza per oltre il 97% delle fatture ricevute, con un temp

Lombardia : in Consiglio Regione interpellanza Pd su area ex cava Pirossina : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - In commissione Ambiente del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Riccardo Pase (Lega), è stato affrontato il tema dell’area ex cava Pirossina di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, oggetto di un’interpellanza del Pd (Matteo Piloni e Antone

Lombardia : in Consiglio Regione crisi Mercatone Uno e nomine : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - I lavori della seduta pomeridiana del Consiglio regionale della Lombardia si sono aperti con le nomine di Raffaella Pagani, componente effettivo, e di Elisabetta Brugnoni, componente supplente, nel collegio dei revisori della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazional