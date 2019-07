Lodi | inchiesta su onlus per accoglienza migranti | undici arresti

repubblica

(Di martedì 2 luglio 2019) Le ordinanze di custodia firmate dalla procura di Milano ed eseguite dalla guardia di finanza. Contestati i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione a delinquere

