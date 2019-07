Lo zar cristiano punta su Roma Italia mediatrice tra Usa e Mosca

Il vescovo di Mazara attacca Salvini : 'Chi è con lui non può dirsi cristiano' : Matteo Salvini, in un modo o nell'altro, continua a far parlare di sé. In molti gli contestano il suo modus operandi, ma persino il modo in cui proverebbe ad acquisire consenso elettorale. Negli ultimi tempi, tra l'altro, è diventato ricorrente il fatto che il leader della Lega finisca per andare in conflitto con la Chiesa. Il tutto sembra non sposarsi alla perfezione con i gesti che lo vedono baciare il rosario o usare altri simboli religiosi ...