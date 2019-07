Lo spettacolo osceno del poltronificio europeo

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) “The farther backward you can look, the farther forward you can see”, così Winston Churchill in uno dei suoi moniti più riusciti.Dovrebbero impararlo a memoria anche i capi di governo riuniti da giorni a Bruxelles (sì Presidente Conte, riguarda anche lei), protagonisti di unomiserrimo e malinconico, mentre invece paiono dimentichi delle più elementari lezioni della storia.L’Europa unita nasce sulle macerie di due guerre mondiali (teorizzate, preparate ed attuate innanzitutto sul continente), dopo aver pagato prezzi spaventosi in vite umane e distruzioni di ogni genere, fino alla mostruosa creatura giuridico-militare nota come Olocausto, prova concreta di quanto profondo è l’abisso in cui può sprofondare la natura umana.E nasce per agire in favore dei suoi popoli, per generare pace e benessere, per dimostrare ...

