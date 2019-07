LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 2 luglio | Cecchinato dominato da De Minaur

LIVE Cecchinato-De Minaur 0-6 - 0-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : break in avvio secondo set per l’australiano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 De Minaur si aiuta con il servizio ma Cecchinato gli resta con il fiato sul collo. 15-15 Sembra essere rinato l’italiano che è tornato a giocare su LIVElli quantomeno accettabili. 1-3 Cecchinato vede uno spiraglio di luce, sarebbe importante mettere subito in difficoltà De Minaur. 40-15 Finalmente due palle game per l’azzurro, ci volevano. 15-15 Cecchinato perde il primo ...

30-0 De Minaur riprende da dove si era interrotto. INIZIA IL SECONDO SET. 0-6 Completa l'opera l'australiano che, dopo aver concesso quattro palle break a Cecchinato in avvio, conquista gli altri game in modo schiacciante. Il siciliano ora deve resettare e cominciare una nuova partita. 15-40 Arrivano le ennesime palle break, che stavolta coincidono con due set point. 0-30 ...

0-40 Altre tre palle break per De Minaur. 0-30 Cecchinato non va a segno da sette punti. 0-3 Game fulmineo con De Minaur che tiene la battuta a zero. 40-0 De Minaur in totale fiducia, 3 punti rapidi per l'australiano. 0-2 La terza è quella buona: De Minaur strappa il servizio a Cecchinato, avvio in salita per il siciliano. 40-A Terza occasione per De Minaur, altro game molto lungo. 40-40 ...

12:01 I due tennisti sono in fase di riscaldamento, il primo a battere sarà De Minaur. 11:58 Manca una decina di minuti all'inizio dell'incontro, il primo sul Campo 15. 11:55 De Minaur si è spinto al massimo al n° 24 del Ranking ATP, mentre Cecchinato è stato addirittura n° 16. 11:50 I due si sono sfidati due volte in carriera: proprio nel primo turno dello scorso Wimbledon, con ...

Il programma della seconda giornata – Gli italiani in gara oggi – Risultati maschili di ieri – Risultati femminili di ieri Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e lo sloveno Aljaz Bedene, valido per il primo turno del torneo di Wimbledon, terzo Slam dell'anno. Berrettini, testa di serie numero 17, arriva ai Championships da ...

Il programma di Wimbledon (2 luglio) – Il programma degli azzurri a Wimbledon (2 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marco Cecchinato-Alex De Minaur, sfida valevole per il primo turno di Wimbledon 2019. Sarà un esordio molto complicato per il siciliano, che non ha assolutamente nell'erba la sua superficie migliore ed affronta uno dei migliori giovani del circuito. Si ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del "Maestro", Roger Federer, ...

21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l'ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L'asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05: ...

20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L'azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6) ...

19.21 Lo spagnolo vince il tie break per 7-4 e si aggiudica il primo set con l'azzurro. 19.16 Al cambio di campo Sonego è sotto 2-4 con Granollers. 19.12 Sonego giocherà il tiebreak nel primo set con Granollers. 19.10 Paolo Lorenzi cede a Daniil Medvedev. Il russo si impone 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina ...

19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina Stefanos Tsitsipas! 19.01 Lorenzi e Medvedev andranno al tiebreak nel quarto set. 18.56 5-5, Lorenzi tiene il servizio. 18.55 Break di Fabbiano su Tsitsipas! 4-3 e servizio nel quinto. 18.54 Terzo match point annullato da Lorenzi che non molla mai! 18.52 Due match point annullati da Lorenzi. 18.51 ...

18.47 3-2 senza break per Tsitsipas contro Fabbiano nel quinto set. 18.46 Alla fine Lorenzi tiene il servizio e si porta sul 4-4. 18.45 Intanto il ceco Jiri Vesely ha battuto il tedesco Alexander Zverev per 4-6 6-3 6-2 7-5. 18.44 Quarta palla break annullata. 18.43 L'italiano ne annulla una terza. 18.42 Lorenzi ha salvato due palle break che avrebbero mandato Medvedev a servire per il ...

18.33 3-3 senza break nel terzo set tra Lorenzi e Medvedev. 18.30 Purtroppo Tsitsipas ha vinto il tie-break del quarto set per 10-8 su Fabbiano, si va al quinto. 18.29 Un altro match point annullato da Tsitsipas a Fabbiano, 8-8. 18.27 Annullato un match point a Fabbiano. 18.25 Intanto Fabbiano ha annullato due set point a Tsitsipas nel tie-break del quarto set. 18.23 2-1 Medvedev su Lorenzi ...

18.09 La statunitense Danielle Collins ha battuto per 6-3 7-5 la kazaka Zarina Diyas. 18.08 Lorenzi al tie-break con Medvedev. 18.07 Fuori la numero 2 del mondo Naomi Osaka, battuta per 7-6 6-2 dalla kazaka Yulia Putintseva che già l'aveva battuta a Birmingham. 18.05 Lorenzi ha salvato una palla break e conduce 6-5 nel secondo set su Medvedev. 18.03 L'australiano Alexei Popyrin ha ...