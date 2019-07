LIVE Fognini-Tiafoe - 1-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA : avvio durissimo per il ligure contro l’americano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2: Tiafoe ottiene il pallino del gioco e costringe Fognini a cedere. A-40: nuovo sbaglio di Fognini, questa volta col rovescio. Palla break. 40-40: altro errore dell’azzurro. Parità. 40-30: Questa invece è buona. Il lungo linea funziona. Palla per il 2-1. 30-30: l’accelerazione di Fognini non paga dividendi finendo in corridoio. 1-1: Battuta a zero per Tiafoe, che riequilibra ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer avanza. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer e Nadal in campo. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer pronto a chiudere i giochi. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso eliminati. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer pronto a chiudere i giochi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso eliminati. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 7-6 - l’italiano completa la rimonta e va al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Grazie per aver seguito il match del nostro Matteo Berrettini, ma restate sintonizzati anche con il nostro LIVE generale di Wimbledon 2019! 16.25 Matteo Berrettini batte Aljaz Bedene in rimonta per 3-6 6-3 6-2 7-6(3) e giunge al secondo turno, dove sfiderà Marcos Baghdatis in uno scontro generazionale da urlo! Match spettacolare dell’italiano, che era partito a rilento e aveva ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini passa al secondo turno! Caruso sotto di due set con Simon. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 5-6 - Bedene si assicura il tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 4 match point per il nostro portabandiera! 5-2 Altra prima spettacolare! 4-2 Ottimo attacco al cambio campo. 3-2 prova l’attacco Berrettini: diritto lungo. 3-0 Ace con slice esterno per l’italiano! 1-0 Ottimo inizio con il diritto di Berrettini! 6-6 Si va al tie-break! 40-15 Due palle game per il tie-break. 30-0 Buona prima di Berrettini. 5-6 Si guadagna almeno il tie-break ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 4-5 - set equilibrato ancora senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ottimo servizio di Bedene. 5-5 Regna l’equilibrio sul campo 10. 40-15 Ottima prima del tennista azzurro. 15-15 Si difende come può sottorete Bedene: Berrettini lo passa. 0-15 Comincia meglio Bedene in questo decimo gioco. 4-5 Alla fine Bedene si salva e allunga il match. AD-40 Bedene piazza un’ottima seconda. 40-40 ancora parità: game importantissimo. AD-40 Buona prima e game ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini avanti due set a uno con Bedene - Caruso sotto di due con Simon. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-4 - set equilibrato ancora senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 L’annulla con la prima Bedene. 40-AD Palla break che sa di match point! Punto da vincere! 40-40 Parità! Chance da sfruttare per l’italiano. 40-30 Resta attaccato al game Berrettini. 30-15 Buono schema di Bedene che accelera di diritto e chiude a rete. 15-0 Servizio e diritto per lo sloveno. 4-4 A zero vince la battuta. 30-0 Ottima velocità imbastita dall’italiano. 15-0 ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 2-3 - inizio di set equilibrato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Difesa di Bedene che scappa via. AD-40 Serve&volley da parte del tennista sloveno, cresciuto di LIVEllo nel quarto set. 40-40 Cross di diritto che sfugge dalla racchetta. Parità. 40-40 Grande scambio: Berrettini tramuta lo scambio da una situazione difensiva, piazzando il pallonetto, ad una offensiva, vincendo il punto sotto rete. 40-30 Rovescio sul nastro per il tennista ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 1-2 - inizio di set equilibrato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ottima difesa a rete di Bedene. 30-30 Spinge Berrettini con il diritto: 39° vincente del match. 30-15 Bravissimo Bedene che legge il drop un po’ lungo di Berrettini e piazza il vincente. 0-15 Diritto oltre la riga di fondo per Berrettini. 2-2 Non ha problemi al servizio il giovane azzurro. 30-15 Ace centrale. 15-15 Scappa via il back del tennista romano. 1-2 inizio di set molto ...