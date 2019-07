LIVE Italia-Russia basket femminile | Europei 2019 in DIRETTA | 9-10 | dopo metà primo

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : comincia la sfida di Belgrado! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Primi due punti di Vadeeva. Si soffre parecchio a rimbalzo contro di lei e Musina Andrè tiene bene contro Vadeeva che sbaglia, poi palla persa nel tentativo di trovare Sottana Primo possesso Russia 20:30 I due quintetti fanno ingresso sul parquet dell’immensa Stark Arena, si sta per alzare la palla a due! 20:29 QUINTETTI – ITALIA: F. Dotto Sottana Zandalasini Penna Andrè; ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre - serve una grande impresa per accedere ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Russia – I temi di Italia-Russia – Svezia-Lettonia – Gran Bretagna-Montenegro – Il tabellone Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Russia che vale per gli ottavi di finale degli Europei di basket femminile. Si gioca alla Stark Arena, che per la gente di Belgrado è più semplicemente la Beogradska Arena. Comincia la ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 7-6 - l’italiano completa la rimonta e va al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Grazie per aver seguito il match del nostro Matteo Berrettini, ma restate sintonizzati anche con il nostro LIVE generale di Wimbledon 2019! 16.25 Matteo Berrettini batte Aljaz Bedene in rimonta per 3-6 6-3 6-2 7-6(3) e giunge al secondo turno, dove sfiderà Marcos Baghdatis in uno scontro generazionale da urlo! Match spettacolare dell’italiano, che era partito a rilento e aveva ...

Ufficiali gli ospiti del Battiti LIVE a Brindisi e la data dell’evento su Italia1 : Gli ospiti di Battiti Live a Brindisi sono finalmente Ufficiali. Dopo l'avvio della serie di eventi a Vieste, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono pronti ad accogliere una nuova serie di artisti che animeranno la domenica del 7 luglio, per la seconda tappa della nuova edizione della manifestazione canora. Questi i nomi degli artisti annunciati per la data di Brindisi, con il palcoscenico allestito in Piazza Lenio Flacco, proprio sul ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - in campo Djokovic e sei italiani tra cui Fabbiano - Seppi - Sonego e Giorgi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ordine di gioco di oggi – Gli italiani in campo nella prima giornata Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di incontri al torneo di Wimbledon. Il terzo Slam dell’anno si apre con la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Come da tradizione, ad aprire le danze sul Centre Court è chi ha vinto l’anno prima il ...

LIVE Brasile-Italia volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri per la gloria contro i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.57 Giocano Ricci al centro e Cavuto in banda per l’Italia 23.54: Squadre a fondo campo per gli inni 23.52 Ancora più difficile prevedere lo starting six dei brasiliani che potrebbero schierare una formazione sperimentale 23.50: Difficile prevedere la formazione su cui punterà Blengini che potrebbe confermare inizalmente Sbertoli in regia, l’opposto Pinali, i centrali Russo e ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 75-57 - le azzurre seconde nel girone - sarà scontro con la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE per quanto riguarda la partita odierna: un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a tra due giorni, con orario ancora da definire! TOP SCORER – ITALIA: F. Dotto 18; SLOVENIA: Baric 15 L’ITALIA C’E’! Vittoria 75-57 sulla Slovenia, molto convincente, e martedì ci sarà il barrage in forma di ottavo di finale contro la ...

Radio Italia LIVE - trionfo a Palermo tra il bacio al produttore di Achille Lauro al produttore e uno scivolone della Mannoia sul palco : Grande successo per il secondo appuntamento di Radio Italia Live-Il Concerto, che dopo Milano si è spostato al Foro Italico di Palermo. L’abbraccio della città si è tradotto in 44mila presenze che hanno applaudito Fabrizio Moro, Paola Turci, Benji e Fede, Irama, Il Volo e tanti altri. Tra i momenti “cult” di una delle manifestazioni più importanti del panorama musicale Italiano, lo scivolone di Fiorella Mannoia sul ritmo de Il senso: sul ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 56-43 - le azzurre volano via con una grande Martina Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gran rimbalzo in attacco di Andrè che guadagna subito un altro giro ai tiri liberi TOP SCORER – ITALIA: Crippa 12; SLOVENIA: Baric, Evans 11 Ed il terzo quarto finisce così! 56-43 2/2 Romeo sul terzo fallo di Rupnik Mette l’acceleratore Romeo, va in penetrazione, trova il fallo e due liberi a 2″3 dalla penultima sirena 54-43 1/2 Friskovec Secondo fallo di Crippa, che manda in ...

A Palermo il Radio Italia LIVE - : Redazione Una serata da mille e una notte. Uno show suggestivo sotto il cielo di Palermo per il più grande evento Live della musica Italiana: l’appuntamento annuale con Radio Italia Live - Il Concerto e un carnet di big della musica nazionale e internazionale. Ieri sul palco con Luca e Paolo si sono alternati davanti a 44mila persone, che hanno cantato per tutta la sera, Ghali seguito da Benji e Fede, Paola Turci, Takagi e Ketra ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 36-32 - azzurre avanti all’intervallo - bene Andrè e Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Andrè 9; SLOVENIA: Baric, Evans, Jakovina 7 Baric cerca la penetrazione, ma non va: finisce la prima metà di questa partita con l’Italia avanti 36-32 36-32 Baric dalla rimessa per Oblak, sono due facili per la Slovenia Time out chiamato dalla Slovenia con poco più di un minuto da giocare prima dello scoccare della metà gara 36-30 ZANDALASINI CON LA LINEA DI ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 28-25 - azzurre avanti a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-25 2/2 Romeo Cerca di prendere la linea di penetrazione Romeo, trova il fallo di Evans e i liberi, una sua specialità 28-25 E ancora Sottana a segno! 26-25 2/2 Friskovec Fallo di Crippa al limite dei 24 mentre cercava di bloccare la linea di fondo a Friskovec, che va in lunetta perché stava tirando Fallo normale, con cui comunque la Slovenia esaurisce il bonus. 7’26” ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 18-21 - azzurre con 9 punti di Olbis Andrè : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E anche Martina Crippa si prende l’antisportivo, proprio di Gorsic! 21-23 Segna dal mezzo angolo Gorsic 21-21 LA BOMBA DI MARTINA CRIPPA! Parità! Inizia il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Andrè 9; SLOVENIA: Baric 7 Le ultime due conclusioni di entrambe le squadre non vanno a segno, finisce il primo quarto con la Slovenia avanti per 18-21 18-21 2/2 Evans Penna prova a fermare ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 9-9 - equilibrio a metà primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-14 2/2 Baric Penna evita che Baric realizzi un gioco da tre punti su contropiede da palla persa, ma comunque la manda in lunetta 11-12 Piazzato dalla media di Jakovina 11-10 ANCORA OLBIS ANDRE’! 9-10 1/2 Evans Fallo di Andrè su Evans, sono due liberi per la lunga americana 9-9 1/2 Francesca Dotto Confermato l’antisportivo Gran rubata di Penna, poi Francesca Dotto subisce il ...