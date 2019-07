LIVE Italia-Russia basket femminile | Europei 2019 in DIRETTA | 24-24 | grande equilibrio a

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-25 1/2 Zandalasini Tira cadendo indietro Zandalasini, girandosi, e ottiene il fallo di Vieru sfruttando, nella sostanza, l’immensa altezza della sua dirimpettaia. Liberi. 0/2 Leshkovtseva Cerca la penetrazione Leshkovtseva, c’è il fallo di Sottana, ed è il secondo. L’esaurisce il bonus, in lunetta la russa. 3’27” all’intervallo 26-25 CINILI DALLA MEDIA! 24-25 1/2 Musina Non riesce a trovare il gioco da tre punti Musina, ma guadagna due liberi costringendo al fallo sotto canestro Sottana 24-24 A segno Vieru da rimbalzo in attacco 24-22 LA ZAMPATA DI ZANDALASINI! 22-22 Palleggio, arresto, tiro: dalla media, Elisa Penna! Time out Crespi con 6’48” all’intervallo 20-22 Ancora palla sotto per Vieru che sfrutta l’altezza per girarsi e segnare. 20-20 Realizza ...

matteosalvinimi : Poco fa a SkyTg24 ho ribadito che non prendiamo lezioni da nessuno, tantomeno dalla Francia. Se dice che l’Italia… - matteosalvinimi : Solo in Italia ci sono politici che vanno a bordo di una nave che se ne è fregata delle leggi. I membri dell’equip… - matteosalvinimi : Ieri sera ho ribadito alla Berlinguer che chi scappa davvero dalla guerra arriva in aereo con i corridoi umanitari,… -