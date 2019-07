LIVE Inghilterra-Usa 1-2 | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | si riparte a

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : States in vantaggio all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Gli Stati Uniti finiscono in vantaggio la prima frazione grazie ad un match votato all’attacco, sbloccando subito il match con Press, raddoppiando con Morgan, che segna il sesto gol e risponde la sua rivale per la classifica cannonieri White che aveva firmato il momentaneo pareggio. FINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce qui la prima frazione. 45′ 1 minuto di recupero. 44′ ...

Super Semifinale in quel di Lione tra USA ed Inghilterra!–La preview del match tra Stati Uniti ed Inghilterra Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Stati Uniti, Semifinale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Semifinale stupenda quella in programma a Lione, allo Stade de Lyon: una finale anticipata ricca di storia, non solo sportiva, che decreterà la prima ...

LIVE Francia-Stati Uniti 1-2 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : la doppietta di Rapinoe spedisce gli States in semifinale contro l'Inghilterra Francia-Stati Uniti: orario d'inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match Grazie per essere stati con noi in questa DIRETTA LIVE. Una buona notte In una partita non bellissima dal punto di vista tecnico, ma molto tirata e vissuta sul filo delle emozioni, l'esperienza delle statunitensi alla fine fa la differenzA. A decidere, nel 2-1 ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-3 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : con i gol di Scott - White e Bronze - l'Inghilterra stende le rivali norvegesi e va in semifinale La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 90'+4 La Norvegia prova ancora ad accorciare le distanze rendendo meno pesante il passivo. 90'+3 Stanway controlla con un braccio al momento di battere verso la porta. L'arbitro ravvisa la scorrettezza e fischia fallo. 90'+2 Corner per l'Inghilterra. 90′ C'è ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-3 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : le scandinave non mollano e provano a riaprire la partita La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 73′ DEVIAZIONE COL TACCO DI UTLAND…PALLA FUORI DI POCHISSIMO! La subentrata in attacco è scatenata. Ha provato la girata sul tiro di una compagna e davvero per poco non riesce a indirizzare verso il bersaglio grosso. 72′ Phil Neville è preoccupato. La tenuta difensiva inglese si è notevolmente ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-3 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il gol di Bronze ipoteca le semifinali per le inglesi La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 60′ Fanno festa i tifosi inglesi allo stadio di Le Havre, mentre scocca l'ora di gioco. 57′ BROOOOOOOONZE FA 3-0! UNA CANNONATA DEL TERZINO DESTRO MIGLIORE DEL MONDIALE. L'esterna difensiva riceve il passaggio arretrato di Mead scagliando una sassata verso la porta ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-2 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Scott e White mandano l'Inghilterra al riposo col doppio vantaggio La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv Dominante l'Inghilterra di Phil Neville che con Bronze e Parris ha sfondato liberamente sul binario di destra sfruttando il cinismo di Scott e White (per lei anche un palo) sotto porta per andare al riposo in vantaggio 2-0. Norvegia incapace di soffrire, reagire o far scoccare quella scintilla che, a ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-1 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : solo il palo nega a White la gioia del raddoppio per l'Inghilterra La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 39′ Ancora Hjelmseth protagonista. Nel cuore dell'area di rigore, esce impossessandosi della palla. 38′ HJELMSETH METTE IN ANGOLO SUL COLPO DI TESTA DI PARRIS! L'estremo difensore norvegese è pronto sulla zuccata dell'esterno inglese. 36′ Su un alleggerimento della sua ...