LIVE Fognini-Tiafoe | 5-7 Wimbledon 2019 in DIRETTA | Tiafoe si aggiudica il primo parziale

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi riprende! Per lui sembra esserci un problema alle dita, con le vesciche.intanto chiama il medical time-out. 5-7: ilset, con un contropiede conclusivo, va ain 37′. 40-0: efficaciccissimo al servizio, che non dà chance a. 5-6:ottiene un nuovo break. L’americano può servire per il set. 40-A: passante di rovescio di, che si traduce in una palla break. 40-40: sbaglia l’approccio a rete l’italiano indirizzando in corridoio. Parità. 40-30:si procura una palla per assicurarsi il tie-break. 30-30: viene avanti e rimette a posto le cose.sotto pressione. 30-15: perde la pazienzache spara un dritto completamente fuori. 5-5: Impatta senza problemi lo statunitense, che vince questo game comodamente. 5-4: arriva l’ace che spedisce...

zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Atte… - zazoomblog : LIVE Fognini-Tiafoe 1-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA: avvio durissimo per il ligure contro l’americano - #Fognini-Tia… - zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso eliminati… -