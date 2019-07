Liv | incidente per la figlia di Facchinetti ' Caduta di faccia sulle scale | denti '

Salmo - cosa è successo al rapper? Incidente durante il Live di Bologna : FQ Magazine Salmo: “No a X Factor, mi sarei scavato la fossa da solo, come fossi stato a fine carriera. Una cosa è certa: se sei bravo live, hai vita eterna” cosa è successo a Salmo? Un Incidente sul palco. Distorsione al ginocchio. Il rapper ha infatti postato una foto su una sedia a rotelle al fianco di un signore anziano, anche lui in sedia. Una ...

Salmo : incidente con infortunio durante il Live - continua ugualmente lo show (Video) : durante l'ultimo live del suo fortunatissimo tour, tenutosi due giorni fa a Bologna, Salmo è stato vittima di un incidente che sicuramente gli causerà qualche limitazione nei prossimi tempi. La foto caricata da Salmo Il rapper, nella giornata di ieri, ha postato una foto che lo ritrae in sedia a rotelle, probabilmente all'interno di una struttura ospedaliera. Successivamente Salmo ha caricato nelle stories un'ulteriore immagine in cui è ...

Incidente sulla FirenzePisaLivorno - auto si capovolge dopo schianto : morti due amici 20enni : Incidente nella notte sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Santacroce in direzione Firenze. Le vittime vivevano a Empoli e Lastra Signa. Un'altra persona è rimasta ferita, coinvolta anche una intera famiglia. L'auto con a bordo i due ragazzi morti si sarebbe schiantata ad alta velocità contro un'auto ferma dopo un tamponamento.

Fa un incidente in motorino e ha un’erezione di quarto grado per nove giorni. Il caso studiato dalla rivista scientifica : “La causa? I Lividi causati dalla caduta” : FQ Magazine Marco Carta, parla l’addetto alla sicurezza della Rinascente: “Ecco come sono andate le cose” un’erezione del pene durata nove giorni a causa di un incidente in motorino. Il caso di un 35enne britannico di Southampton è stato analizzato dalla rivista medico-scientifica Cases Report in Urology ed è rimbalzata su tutti i ...

Radio Italia Live - la pioggia non scoraggia i 20mila di Piazza Duomo. Piccolo incidente per Gabbani - la Berté si “dimentica” la terza canzone : Attualità Jovanotti, Legambiente contro il suo Beach Party al Lido degli Estensi: “È una minaccia per il fratino” di F. Q. Nonostante la pioggia incessante su Piazza Duomo a Milano, sono tutti e 20mila rimasti lì, immobili, infreddoliti. Nessuno si sarebbe perso l’esibizione dell’amata Alessandra o di Marco, Ultimo o ...

Mosca - il nuovo video dell’incidente aereo costato la vita a 41 persone : il veLivolo rimbalza sulla pista e prende fuoco : Spunta un nuovo video del disastro aereo costato la vita a 41 persone lo scorso 5 maggio. Il volo Aeroflot, dopo essere stato colpito da un fulmine tenta un atterraggio di emergenza e rimbalza tre volte sulla pista prima di prendere fuoco. Mondo | Di F. Q.. Mosca, aereo di linea va a fuoco durante un atterraggio di emergenza: 41 morti L'articolo Mosca, il nuovo video ...

LivE F1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre in testa - safety car in pista per incidente di Norris : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...