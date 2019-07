Lidl ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali | chi ha già acquistato deve riportarlo

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Il gelatino alla stracciatella di nocciole a marchio Italiamo è statoto dai supermercati, con la motivazione di “Richiamo per rischio presenza di allergeni”. Nello specifico, durante un’analisi in autocontrollo per il monitoraggio degli allergeni, sono state riscontrate tracce di mandorle. Il prodotto è venduto in confezioni da 80 grammi, con data di scadenza 16 maggio 2021 (EAN 20848583), realizzato nello stabilimento dell’azienda Tonitto 1939 SpA, via Nostra Signora di Lourdes 5 a Genova. Il gelato è stato dunqueto perché non idoneo al consumo da parte degli allergici alle mandorle. Si invitano i consumatori allergici alla frutta a guscio a non consumare il prodotto e aal punto vendita per il rimborso. L'articolouno dei: chi ha giàal punto vendita INFO sembra ...

infoiteconomia : Lidl ritira gelato alle nocciole per allergeni non dichiarati - - infoiteconomia : Tracce di mandorle non dichiarate: Lidl ritira gelatino alla stracciatella -