Lega-Cinque Stelle | strappo   su Ilva e Autostrade  I sospetti di Salvini  sulla assenza

Autonomie - Cinquestelle e Lega non trovano l'accordo : il testo non sarà sul tavolo del Cdm : Fumata nera al vertice durato circa tre ore a Palazzo Chigi. Fonti del Carroccio contro il M5s: "Fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati". La replica: "E' nel contratto e si farà, ma serve condivisione"

Ballottaggi comunali 2019 : a Reggio Emilia e Prato centrosinistra avanti - Campobasso ai Cinque Stelle - Ferrara - Biella e Foggia alla Lega : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di Ballottaggio per l’elezione del sindaco

Sblocca cantieri - c’è l’accordo Lega-Cinquestelle sulla sospensione (parziale) del codice : Il premier sulla proposta di congelamento del codice appalti presentato dal Carroccio: propone un’improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato. Salvini: non faccio cadere il governo, ma il codice va cambiato...

Giuseppe Conte - il premier verso l'ultimatum a Lega e Cinque Stelle : 'Basta litigare' : Ormai si avvicina sempre di più il momento dell'attesissima conferenza stampa convocata dal premier Giuseppe Conte. Alle 18:15 infatti, anche in diretta streaming su Facebook, il numero uno dell'Esecutivo Lega - Cinque Stelle dirà "cose importanti" ai giornalisti. Secondo alcune fonti di informazione, come ad esempio Repubblica, questa sarà la settimana decisiva per il governo. Infatti se il Carroccio e i pentastellati continueranno a litigare e ...

Lega - Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi : "Mi dimetto" | Salvini : le accetto per tutelare il governo ma incredibili condanne senza prove : Il viceministro alle Infrastrutture condannato per peculato e falso: disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Salvini accetta il passo indietro e lo nomina "responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onestà assolute".

Il viceministro Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi per le “spese pazze” della Lega in Liguria : Il tribunale di Genova ha stabilito che l’attuale viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è colpevole per le spese della Lega nel consiglio regionale ligure fra il 2010 e il 2012 e lo ha condannato a 3 anni e 5 mesi, superando pure la richiesta dell’accusa. L’esponente del Carroccio rischia ora in automatico di perdere il seggio in Parlamento...

La Lega a ridosso del 30% - il Pd davanti ai Cinque Stelle Fi sotto il 10% - avanzata della Meloni. +Europa a rischio : La Lega di Matteo Salvini ha vinto le elezioni europee e, con una fortissima crescita rispetto alle Politiche del 4 marzo 2018, si attesta tra il 28 e il 31%. Il Partito Democratico risulta in leggermente davanti al Movimento 5 Stelle: 22-24% contro 21-23. Il Pd... Segui su affaritaliani.it

Salone del Libro - la Lega attacca : “Il direttore si deve dimettere”. Cinque Stelle e Pd lo difendono : Nel giorno del trionfo del Salone del Libro di Torino arriva l’attacco frontale. A chiedere la testa del direttore Nicola Lagioia è Fabrizio Ricca, segretario della Lega a Torino e in corsa per un posto in Regione: «deve dimettersi e deve fare lo stesso il suo direttivo. Non è francamente accettabile che il direttore di un evento importante come il...