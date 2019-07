Lecce | malore improvviso in acqua | muore un anziano a Santa Maria al Bagno

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Una terribile tragedia si è consumata oggi sul litorale ionico salentino, in provincia di, precisamente nella nota località turistica dial, non lontana da Gallipoli. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, un, che avrebbe un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni è annegato mentre faceva ilnelle acque che si trovano in località Le quattro colonne. I tentativi di rianimarlo sarebbero stati vani, il dramma si è consumato davanti a tantissimi bagnanti e turisti che affollavano il litorale in questione. Molto probabilmente, secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online,Prima, l'ha avuto un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo. La moglie era rientrata a casa La vittima si chiamava Oreste Colopi: l'uomo era originario della provinciase, ma ormai da tempo viveva a Milano, e per questo, in questi ...

