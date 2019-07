Le notizie del giorno ore 19 30

Ultime notizie Roma del 02-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la commissione è Unione Europea si avvia chiude il negoziato con l’Italia sui conti secondo quanto si apprende il pacchetto presentato ieri dal governo ha aiutato molto la trattativa diventando la verso chiusura positiva i capi di gabinetto dei commissari europei si sono riunite il collegio si terrà domani alle 12:30 a Bruxelles i commissari ...

Ultime notizie Roma del 02-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno casa si cuoce in apertura proseguiremo in operazioni di salvataggio in mare assicurato i responsabili della vng durante una conferenza stampa a Berlino serve una soluzione politica in modo che situazioni del genere non tornino a ripetersi ha detto il portavoce riaggiunto siamo molto delusi dal governo tedesco e dall’Europa ...

Le notizie del giorno (ore 17.30) : NOMINE UE: STRETTA FINALE, LA TEDESCA VON DER LEYEN VERSO LA PRESIDENZA DELL COMMISSIONE E LAGARDE ALLA BCE Trattativa serrata tra i leader, si attende il sì dai gruppi dell'Europarlamento. I Paesi di Visegrad potrebbero dire di si' alla candidata tedesca. Si apre a Strasburgo la nona legislatura: Berlusconi è l'eurodeputato più anziano. I rappresentanti del Brexit Party voltano le spalle all'inno. Domani si vota il presidente ...

Calciomercato Napoli News/ Rog nel mirino della Fiorentina - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni, trattative della società partenopea nella finestra estiva.

Ultime notizie Roma del 02-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dei 28 si riuniscono oggi a Bruxelles per cercare un accordo sulle nomine per i top job dopo il fallimento di ieri per la guida della commissione Ed essendo nel socialista timmermans Sama conta la suggestione di una presidente donna con i nomi della Bulgaria georgieva sostenuto anche dall’Italia della tedesca Ursula von der leyen sul ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : La 'prima pagina' dell'Agenzia Italia alle 15,30. UE VERSO LO STOP ALLA PROCEDURA D'INFRAZIONE, SPREAD A 221 E AI MINIMI DA SETTEMBRE Domani si riunisce la Commissione, Juncker e Moscovici orientati ad accontentarsi della riduzione del deficit nominale per il 2019. Conte: messi sul piatto 7 miliardi, in linea con il deficit al 2,04. Poi si dice fiducioso per la solidità della nostra economia, "crescono gli occupati e scende lo ...

Ultime notizie Roma del 02-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio Andiamo a Bruxelles con l’apertura della plenaria del nuovo Parlamento Europeo con i nuovi eletti a presiedere al Presidente del Parlamento Europeo Antonio tajani Benvenuti al Parlamento Europeo la Casa Della Democrazia l’unica edizione Europea eletta dai cittadini Benvenuto ciascun deputato rappresenta i suoi ...

Ultime notizie Roma del 02-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio a Milano una guardia di finanza ha eseguito ordinanze cautelari nei confronti di 11 persone nell’ambito di un’inchiesta Su presunti profitti illeciti per 7 milioni e mezzo di euro da parte quattro Onlus che si occupano di accoglienza Dei migranti è che risulterebbero legate ad esponenti della Ndrangheta le ONLUS avrebbero ...

Ultime notizie Roma del 02-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura di nuovo in caso Sea Watch sul quale sta intervenendo al governo francese che attacca il Ministro dell’Interno Matteo Salvini L’Italia non è un paese ma il comportamento di Salvini sulla questione migranti Non è accettabile a dirlo è stata la portavoce del governo francese sottolineando L’Italia non è stata ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : La 'prima pagina' dell'Agenzia Italia alle 11,30. NOMINE UE: CONTE CHIEDE UN PORTAFOGLIO ECONOMICO DI PESO, SALVINI: "NON POSSONO DECIDERE MACRON E MERKEL DA SOLI" A Bruxelles ripreso il summit, restano le divisioni sul nome di Timmermans per il dopo-Juncker. Il premier: decidere senza l'Italia sarebbe un'offesa per i cittadini, con noi 10 Paesi. "Vorrei una donna al vertice, si metta al centro la crescita e non l'austerity". UE: ...