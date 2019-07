Le Nazioni Unite presentano il nuovo rapporto sullo stato di Fame Zero

Da Richard Gere al Manchester United - le doNazioni per le Ong che si occupano di migranti : Da diverso tempo il tema delle Ong è uno dei più discussi nell'ambito dell'opinione pubblica, sia in Italia che nel resto dell'Unione Europea. In linea di massima bisogna dire che esistono due 'narrazioni contrapposte' sulla tematica, con buona parte della destra che sostiene che esse siano organizzazioni che 'cospirano contro la nazione' e buona parte della sinistra istituzionale che le sostiene. Inoltre, vi sono diverse tesi e teorie sulla ...

Decade delle Nazioni Unite per l’Agricoltura Familiare : il 29 maggio l’inaugurazione : Mercoledì 29 maggio l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) inaugureranno la Decade delle Nazioni Unite per l’Agricoltura Familiare (2019-2028) e il Piano d’Azione Globale per rafforzare il sostegno agli agricoltori familiari. Le due agenzie guidano le attività per l’implementazione della Decade dell’Agricoltura Familiare, dichiarata dalle ...

Corruzione - il rapporto delle Nazioni Unite sulle “buone pratiche” dell’Italia Cantone (Anac) : “L’Italia sa fare squadra” : Nei giorni in cui arresti e indagini per corruzioni varie si susseguono l’Onu promuove il nostro paese per la lotta a uno dei reati crea più danni all’economica. Il secondo rapporto sul nostro paese “riconosce i progressi fatti ed è una pagella che promuove l’Italia in un settore delicato” dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi: “Ci stiamo muovendo in una logica di sistema”. In cui ministero della ...

Biodiversità ed ecosistemi - allarme dalle Nazioni Unite : L'allarme arriva dalle Nazioni Unite: la Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla Biodiversità e gli ecosistemi, Ipbes, si è riunita a Parigi e ha reso pubblico l'esito di tre anni di ...