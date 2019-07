agi

(Di martedì 2 luglio 2019) L'eterna sfida, ancora una volta divisi. O perlomeno contrapposti su tre grandi fronti: dal braccio di ferro sulleUe, alla vicenda Thyssen passando per la vicenda Sea Watch, mai come adesso la polemica tra Berlino e Roma conosce toni accesi, per non dire aspri. La disputa sulleA Bruxelles non si sa ancora come andrà a finire, ma è un fatto che il niet dell'è stato determinante nel provocare lo stallo del vertice europeo della notte scorsa, incagliatosi proprio sul piano proposto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che prevedeva un accordo per collocare il socialista Frans Timmermans alla guida della Commissione e un passo indietro del popolare Manfred Weber in cambio della presidenza dell'Europarlamento. "L'non può accettare un pacchetto precostituito nato altrove", è il verdetto di Giuseppe Conte a Bruxelles. È "il metodo", spiega ...

fisco24_info : Le dispute aperte tra Italia e Germania, dalle nomine Ue al caso Sea Watch : L'eterna sfida Italia-Germania, ancora… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Le dispute aperte tra Italia e Germania, dalle #nomineUe al caso #SeaWatch - Agenzia_Italia : Le dispute aperte tra Italia e Germania, dalle #nomineUe al caso #SeaWatch -